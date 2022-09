Gaan je ouders scheiden? Je kan via Villa Pinedo chatten met een andere jongere met dezelfde ervaring

Onder de Mensen is een serie verhalen van DUIC in samenwerking met de gemeente Utrecht waarin we zoeken naar voorbeelden van hulp, ondersteuning en initiatieven in de stad. Bij wie kun je terecht voor een steuntje in de rug om je leven weer op de rit krijgen? Hoe ondersteunen en helpen mensen elkaar om een stapje verder te komen? Wie zijn de enthousiaste initiatiefnemers die opstaan voor hun buurt?

Wat als je ouders gaan scheiden en je behoefte hebt aan iemand om mee te chatten die eenzelfde soort situatie heeft meegemaakt? Daar heeft Villa Pinedo iets voor bedacht, deze stichting koppelt deze kinderen aan andere jongeren met gescheiden ouders. Met een speciale app kunnen ze chatten en hun hart luchten, of gewoon gezellig kletsen. Het doel van Villa Pinedo is dat kinderen met gescheiden ouders even gelukkig, veerkrachtig, stressbestendig en kansrijk kunnen zijn als alle andere kinderen.

Jaarlijks horen in Nederland 86.000 kinderen dat hun ouders uit elkaar gaan. Heel vaak is dit een heftige gebeurtenis, die veel impact heeft op het kind en die gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling. De gemeente Utrecht wil dat kinderen zo goed mogelijk om kunnen gaan met de scheiding van de ouders en steunt daarom de aanpak van Villa Pinedo. Het is een landelijke stichting, die ook werkzaam is in Utrecht en financieel gesteund wordt door de gemeente.

Wat Villa Pinedo zo sterk maakt is het Online- Buddyprogramma waarmee kinderen wiens ouders gaan scheiden, of al gescheiden zijn, kunnen chatten met een van de 400 ervaringsdeskundigen. Deze ervaringsdeskundigen zijn jongeren die ooit eenzelfde ervaring hebben meegemaakt, waarvan de ouders ook gescheiden zijn. Zij weten namelijk het beste hoe het is om te leven met gescheiden ouders en kunnen daar dus goed over praten met andere kinderen.

Stiefbroer

Een van die vrijwilligers bij Villa Pinedo is Romy. Toen zij tien jaar was gingen haar ouders uit elkaar. Vele jaren later kwam zij via haar vader in aanraking met het werk van de stichting en ze besloot om zich aan te melden als vrijwilliger. Als Buddy chat ze dagelijks met kinderen die de app hebben gedownload. “En dat chatten kan over van alles gaan”, vertelt Romy. “Van heel serieuze onderwerpen tot luchtige dingen. Natuurlijk gaat het vaak over gevoelens, emoties en over hoe je dingen die komen kijken bij een scheiding moet aanpakken. Vragen als, hoe je moet omgaan met een nieuwe stiefouder of stiefbroertjes of -zusjes. Eigenlijk alles wat een kind kan bezighouden wordt besproken.”

Kinderen die behoefte hebben aan een Buddy kunnen zich via de Villa Pinedo – Buddy app van Villa Pinedo gratis en makkelijk aanmelden. Daar is geen toestemming van ouders voor nodig. Na het invullen van een paar vragen is hun aanmelding compleet. Villa Pinedo gaat dan opzoek naar een Buddy met ongeveer hetzelfde verhaal, zodra ze zijn gematcht kunnen ze chatten. Romy: “Een scheiding kan grote impact hebben dus het is logisch dat ze daar over willen praten. Ik weet nog wel dat toen mijn ouders gingen scheiden, ik het daar niet heel veel met anderen over kon hebben.”

Villa Pinedo is meer dan alleen de app waarmee gechat kan worden. De stichting biedt ook een gemonitord platform, ook wel een community, waar kinderen steun en advies van andere jongeren met ervaring kunnen vragen. Vele duizenden vragen hebben kinderen gesteld op het forum waarop andere kinderen en jongeren weer kunnen reageren. Zo steunen ze elkaar allemaal. Romy vertelt: “Het zou zo fijn zijn geweest als er zoiets was toen mijn ouders gingen scheiden, om te kunnen kletsen met iemand die het ‘al overleefd’ heeft.”

Meer weten over Villa Pinedo en het Buddyprogramma? Kijk dan op www.villapinedo.nl