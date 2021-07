Gaat het Event Space onder Bollendak voor lange tijd naar Klépierre? Proefperiode met jaar verlengd

De proefperiode voor de overdracht van de Event Space op het Stationsplein in Utrecht wordt met een jaar verlengd. Vanwege de pandemie hebben er in 2020 maar weinig evenementen plaats kunnen vinden. Daarom hebben de gemeente en Klépierre besloten de overeenkomst te verlengen.

Het Stationsplein heeft een zogenaamd Event Space, waar evenementen kunnen worden georganiseerd. Het gaat om een stuk grond van 120 vierkante meter onder het Bollendak. De gemeente is eigenaar van het gebied en in 2008 is afgesproken dat het Event Space in erfpacht wordt uitgegeven aan Klépierre, eigenaar van winkelcentrum Hoog Catharijne.

Na een procedure van wensen en bedenkingen is echter besloten eerst een proefperiode van drie jaar aan te gaan. In deze periode kan gekeken worden wat de consequenties zijn van het gebruik van de Event Space en ook wordt ervaring opgedaan over eventuele voorwaarden die gesteld moeten worden, voordat de plek voor lange termijn in erfpacht wordt uitgegeven.

Corona

Vanwege de pandemie en de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van corona de kop in te drukken zijn vorig jaar nauwelijks evenementen georganiseerd. “Dit betekent dat we voor het afgelopen jaar geen goede evaluatie hebben kunnen uitvoeren. We vinden het belangrijk om de ervaringen op de Evenementenplek op basis van drie ‘normale’ jaren te kunnen evalueren”, aldus de gemeente.

Daarom is nu in samenspraak met Klépierre besloten de proefperiode met een jaar te verlengen. Hierdoor wordt ook een jaar langer huur betaald. Om hoeveel geld het gaat is niet bekend. Wel zegt de gemeente dat er een bedrag is afgesproken en dat Klépierre daar het eerste jaar 25 procent van betaalde, het tweede jaar 50 procent en het laatste jaar 75 procent. Nu er een extra jaar bijkomt betaalt de eigenaar van Hoog Catharijne nog een keer 50 procent van het afgesproken bedrag.

Kritiek

Vanwege de verlening loopt de overeenkomst in september 2023 af. “Begin 2022 zullen we met HCMNL (Hoog Catharijne Mall of the Netherlands, red.) in gesprek gaan over de voortzetting van gebruik van de Evenementenplek en het wel of niet definitief uitgeven in erfpacht met de daarbij horende financiële consequenties.”

In 2019 lieten verschillende Utrechtse politieke partijen weten niets te zien in een overdracht van het terrein aan Klépierre. “Deze club verbande zelfs het jaarlijkse collecteren tijdens de kerstdagen door het Leger des Heils op Hoog Catharijne. Het is maar afwachten wat deze vastgoedboer straks allemaal gaat verbieden op het stationsplein dat nu nog van iedereen is. GL en D66 zouden zich moeten afvragen van wie onze stad is: de Utrechters of van de multinationals”, zei Tim Schipper van de SP toentertijd.