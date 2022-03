Gaat het ooit lukken om ‘racebaan’ Oudwijkerdwarsstraat veilig te maken?

Het college van burgemeester en wethouders heeft na vragen van de Utrechtse CDA een tweede evaluatie van de veiligheid op de Oudwijkerdwarsstraat aangekondigd. Ook met de huidige maatregelen zou de verkeerssituatie in de straat ‘niet ideaal’ zijn.

“Met de aanvullende verkeersveiligheidsmaatregelen hebben wij de best mogelijke situatie gecreëerd, waarin wij tegemoetkomen aan de belangen van de busmaatschappij, nood- en hulpdiensten, bewoners en de fietsersbond, maar het is wat verkeersveiligheid betreft niet de ideale situatie”, schrijft het college in antwoord op de vragen van het CDA.

Gevaarlijk

Hoewel de straat in een gebied ligt waar je 30 kilometer per uur mag rijden, ontstaan er toch vaak gevaarlijke situaties. De werkzaamheden die begin 2021 werden afgerond zouden de straat niet veiliger hebben gemaakt. De gemeente liet in juni van dat jaar daarom opnieuw de veiligheid onderzoeken. In november werden er al extra veiligheidsmaatregelen genomen.

De extra maatregelen bestaan uit voornamelijk visuele aanduidingen op en rond de weg; een stippenpatroon op het wegdek, een zebrapad, en rode en gele paaltjes die de schoolroute naar basisschool De Odyssee aangeven.

Afwachten

En bij die maatregelen blijft het voorlopig even, laat het college weten. “We maken af waar wij al mee bezig zijn. Het aanbrengen van een stippenpatroon op de weg en het plaatsen van paaltjes bij het zebrapad is het laatste dat we nog moeten doen.”

In juni zal er een tweede evaluatie van de verkeersveiligheid in de Oudwijkerdwarsstraat volgen. De gemeente zegt de resultaten van die evaluatie af te willen wachten, voordat er nieuwe maatregelen worden genomen.

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.