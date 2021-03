Gaat Utrecht bouwen boven het spoor? De aankomende 20 jaar waarschijnlijk niet

Het ziet er niet naar uit dat er de komende 20 jaar bebouwing komt boven het spoor bij station Utrecht Centraal. Wel gaat de gemeente onderzoeken of er nieuwe verbindingen over of onder het spoor gemaakt kunnen worden.

In 2019 hebben de gemeente Utrecht, NS, ProRail en het Rijksvastgoedbedrijf een verkennend onderzoek laten uitvoeren. Er werd gekeken of de ruimtes boven en rondom het spoor beter benut kunnen worden. “Het prikkelt de fantasie om de ruimte boven de sporen als een soort ‘landwinning’ toe te voegen aan de stad”, is te lezen in een brief aan de raad.

Complex en kostbaar

Uit het onderzoek is echter gebleken dat bouwen boven het spoor uitermate complex en kostbaar is. Zo zegt de gemeente dat kosten ver boven de baten uitgaan. “Het vinden van een acceptabel evenwicht daartussen is, ook op langere termijn, een grote uitdaging, waarbij nog veel onderzocht moet worden.”

Over de complexiteit zegt de gemeente het volgende: “Het plaatst de stad voor grote uitdagingen waarvoor niet zonder meer oplossingen voorhanden zijn. Eén van de grotere uitdagingen is de bereikbaarheid van het centrum van de stad die al tegen de grenzen van het haalbare zit.” Daarnaast spelen er allerlei andere kwesties, waaronder het hoogteverschil.

Lange termijn

De gemeente concludeert op basis van het onderzoek dan ook dat er op korte termijn niet gebouwd gaat worden boven het spoor. Eerst worden de pijlen gericht op het realiseren en afronden van de plannen voor het Beurskwartier, Lombokpleinen en Merwedekanaalzone. Op langere termijn wordt gekeken of de ambitie voor bouwen het spoor weer opgepakt kan worden.

Wel gaat de gemeente nu onderzoeken of er meer verbindingen aangelegd kunnen worden. “Zoals het doortrekken van het Forum in zuidelijke richting naar het Kruisvaartkwartier. En we onderzoeken de mogelijkheden om nieuwe verbindingen te maken over, dan wel onder, de sporen door.”