Galaxy Tower moet zomer 2023 klaar zijn; bekijk hier meer ontwikkelingen in het stationsgebied Utrecht

De gigantische verbouwingen in het stationsgebied – met een nieuw Hoog Catharijne, TivoliVredenburg, Catharijnesingel en Utrecht Centraal – lijken achter ons te liggen, maar er gebeurt nog zeker het nodige. Het zwaartepunt ligt de komende jaren aan de andere kant van het station. Zo is begint de Van Sijpesteijnkade zijn definitieve vorm te krijgen en is onder meer duidelijk geworden dat de Galaxy Tower in de zomer van 2023 klaar moet zijn. De gemeente heeft recent een verslag gepubliceerd van de ontwikkelingen waar we uit putten. Nog niet alles is in kannen en kruiken, of al door de gemeenteraad heen.

Van Sijpesteijntunnel

Hoewel de nieuwbouw aan de Van Sijpesteijnkade zo goed als klaar is, wordt volgend jaar een begin gemaakt aan de openbare ruimte. Het water in de tunnel gaat verbreed worden en er wordt toegewerkt aan het doortrekken van de Leidse Rijn naar de Catharijnesingel. De tunnel moet voor de werkzaamheden wel helemaal dicht, wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend. Bij de Van Sijpesteijnkade komt ook de nieuwe Hagelbrug te liggen.

Hojel

Het prominente kantoorgebouw Hojel City Centre II aan het Jaarbeursplein gaat veel groter worden. De wens is dat er 7000 vierkante meter wordt toegevoegd. De uitbreiding vindt plaats aan de achterzijde en aan de kant van de Galaxy Tower. De gemeente ziet graag dat het gebouw meer gaat aansluiten bij de omgeving. Zo moeten er in de straat tussen Hojel en de Galaxy Tower voorzieningen komen zoals een koffiebar, apotheek of een broodjeszaak. Eind 2024 moeten de bouwwerkzaamheden klaar zijn.

Galaxy Tower

De bouw van de Galaxy Tower begon in 2018 en zou vorig jaar klaar moeten zijn geweest, maar er is veel vertraging geweest. In de toren van 90 meter hoog komen een hotel en woningen. Het hotel met meer dan 250 kamers komt op de eerste zeven verdiepingen. Boven het hotel komen ruim 300 vrije sector huurwoningen. De oplevering staat nu gepland in de zomer van 2023.

Wonderwoods

Een van de bijzondere projecten in het Stationsgebied zijn de groene torens van Wonderwoods. Achter de bouwhekken gaan de panden langzaam de hoogte in en de eerste plantenbakken zijn al aan de gevel te vinden. Wonderwoods bestaat uit 167 koopappartementen en 252 huurappartementen, waarvan zestig in het middenhuursegment. Koopwoningen variëren van zo’n 342.000 tot 2,8 miljoen euro. Ook komen er daarnaast onder andere 14.000 m2 kantoorruimte, een dakpark met restaurant, sportschool, fietsenstalling en een ondergrondse parkeergarage. Aan en op de torens komen 360 bomen, 9.640 struiken en heesters en 10.000 planten, wat gelijkstaat aan een hectare groen. De oplevering staat gepland voor 2024.

Beatrixgebouw

Het Beatrixgebouw begint langzaam af te steken tegen de moderne gebouwen eromheen. Toch zijn er op korte termijn geen verbouwingen te verwachten. Jaarbeurs zou er wel mee aan de slag willen maar de directie wil eerst investeren in het hallencomplex. Die ontwikkelingen lopen ook al vertraging op omdat er onvoldoende geld is.

Knoopcomplex

In het gebied tussen de Croeselaan, de Jaarbeurs en de Rabobank, bij rijkskantoor De Knoop moeten drie nieuwe gebouwen komen die maximaal 90 meter worden. Daarmee krijgt de skyline van Utrecht er weer een toevoeging bij. The Green House moet in de toekomst wijken voor de ontwikkelingen. Het gebied rond het Knoopcomplex moet uiteindelijk een stuk levendiger worden dan nu. Er komen woningen, winkels, horeca, werkruimtes, vergaderzalen en ‘leeftuinen’. Er zijn nog een hoop hordes te nemen, maar de bouw moet in 2026 starten en in 2028 klaar zijn.

Westflank Zuid

Er wordt onderzocht of het Forum, het verhoogde voetgangersgebied dat loopt van de Van Sijpesteijnkade, langs het station naar de Moreelsebrug kan worden doorgetrokken verder richting het zuiden achter de Rabobank langs. Het Forum zou dan eventueel helemaal kunnen doorlopen naar het nieuwbouwproject Kruisvaartkade.

Moreelsehoek

Hoewel de transformatie van Hoog Catharijne al flink gevorderd is blijven er plekken over waar nog gewerkt moet worden, zoals de plinten bij de Moreelsehoek. De werkzaamheden daar moeten over een paar maanden beginnen waarmee het werk in 2024 afgerond kan zijn.

Moreelsebrug

De Moreelsebrug is al jaren in gebruik maar toch komt er in de nabije toekomst mogelijk een grote verbeterslag, dat zijn de gewenste trappen naar de perrons. Tot op heden leek het steeds dat het er niet van zou komen. Met Klépierre is namelijk afgesproken dat er geen trappen komen, behalve als de veiligheid in het geding komt door toenemend reizigersverkeer. Dit jaar werd echter duidelijk dat de gemeente Utrecht mogelijk toch tot nieuwe afspraken zou komen met de eigenaar van het winkelcentrum waarmee de trappen er kunnen komen. De gemeenteraad gaat er in 2023 naar kijken.