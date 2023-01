Galecopperbrug bij Utrecht deze maand drie dagen dicht in richting van Arnhem; een uur extra reistijd

De Galecopperbrug bij Utrecht gaat deze maand in de richting van Arnhem dicht op zaterdag 21, zaterdag 28 en zondag 29 januari. De brug in de A12 is die dagen dicht van 08.00 tot 20.00 uur. Ook de Papendorpseweg is die dagen dicht.

Weggebruikers die in de richting van Arnhem rijden, moeten rekening houden met een uur extra reistijd, laat Rijkswaterstaat weten. Het verkeer richting Den Haag en het scheepvaartverkeer op het Amsterdam-Rijnkanaal hebben geen last van de werkzaamheden.

Verkeer vanuit Amsterdam richting Arnhem wordt omgeleid via de A1 en A27/A30 en verkeer vanuit Rotterdam via de A15. Bij Utrecht moeten weggebruikers omrijden via de N230 (de Noordelijke Randweg Utrecht) en de A27. Een andere mogelijkheid is omrijden via de A2 en de A27. Fietsers kunnen omrijden via de Galecopperdijk.

Tekst loopt door onder de foto

Rijkswaterstaat plaatst op de dagen in januari een nieuwe constructie op een van de torens van de Galecopperbrug. Aan het brugdek en de nieuwe constructie worden buizen bevestigd. Later dit jaar gaan de nieuwe stalen kabels door die buizen lopen.

Het onderhoud aan de Galecopperbrug duurt nog tot begin 2024. De rijstroken en de parallelbaan in de richting van Arnhem zijn tijdens de werkzaamheden versmald en er geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur.