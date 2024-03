Galecopperbrug bij Utrecht in april drie dagen dicht in de richting van Arnhem

De Galecopperbrug bij Utrecht is in april drie dagen overdag afgesloten voor verkeer in de richting van Arnhem. Op zaterdag 6, zaterdag 13 en zondag 14 april kan verkeer tussen 8.00 en 22.00 uur niet over de brug. Ook de Papendorpseweg, de weg onder de brug, is dan dicht voor auto- en fietsverkeer.

Rijkswaterstaat is tot halverwege 2025 bezig met groot onderhoud aan de Galecopperbrug, die in de A12 ligt. Door zwaarder auto- en vrachtverkeer wordt de brug de afgelopen tientallen jaren steeds meer belast, waardoor onderhoud nodig is. Ook is er roestvorming op de stalen kabels die het brugdek dragen op de brug richting Arnhem.

Tijdens de afsluitingen in april plaatst Rijkswaterstaat een nieuw constructie op een van de torens van de Galecopperbrug richting Arnhem. Ook worden er buizen bevestigd tussen het brugdek en de nieuwe constructie. Hier gaan later dit jaar de nieuwe stalen kabels doorheen lopen.

Volledig afgesloten

Vanwege de onderhoudswerkzaamheden is de Galecopperbrug op 6, 13 en 14 april van 8.00 tot 22.00 uur volledig afgesloten in de richting van Arnhem. Weggebruikers die richting Arnhem moeten, moeten volgens Rijkswaterstaat rekening houden met een uur vertraging. De Papendorpseweg is op 6 april dicht van 6.00 tot 20.00 uur en van 13 april 6.00 tot 14 april 20.00 uur. Deze afsluiting geldt voor autoverkeer en fietsers.

Verkeer vanuit Amsterdam richting Arnhem wordt omgeleid via de A1 en A27/A30 en vanuit Rotterdam richting Arnhem via de A15. Bij Utrecht rijdt het verkeer om via de N230 (Noordelijke Randweg Utrecht) en de A27 óf de A2 en A27. Bestemmingsverkeer wordt lokaal omgeleid en fietsers moeten omrijden via de Galecopperdijk. Verkeer in de richting van Den Haag heeft geen last van de werkzaamheden.

Grote projecten

Rijkswaterstaat is dit jaar rondom Utrecht bezig met verschillende grote onderhoudsprojecten. Rijkswaterstaat gaf eerder deze maand al aan veel hinder te verwachten. “Pak de trein of fiets”, luidde toen het advies.