Galecopperbrug bij Utrecht in juli vijf weekenddagen overdag dicht: ‘Sluit niet aan in de file’

De Galecopperbrug in de A12 bij Utrecht is in juli vijf weekenddagen overdag dicht in de richting van Arnhem. Dat is het geval op zaterdag 6, 20 en 27 juli en op zondag 21 en 28 juli. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om niet aan te sluiten in de file en in plaats daarvan te reizen met het openbaar vervoer of de fiets.

De weg is op 6, 20, 21, 27 en 28 juli dicht van 8.00 tot 20.00 uur. Als de werkzaamheden voorspoediger verlopen, kan de brug mogelijk al eerder open dan 20.00 uur. Ook de weg onder de brug aan de kant van Kanaleneiland, de Griffioenlaan, is afgesloten voor auto- en fietsverkeer. Verkeer in de richting van Arnhem moet rekening houden met een uur extra reistijd. In de richting van Den Haag is er geen overlast van de werkzaamheden.

Rijkswaterstaat plaatst tijdens de afsluitingen een nieuwe constructie op de oostelijke toren van de Galecopperbrug richting Arnhem. Tussen het brugdek en de nieuwe constructie worden buizen bevestigd, waar straks de nieuwe stalen kabels doorheen lopen.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers waar mogelijk om te reizen met het openbaar vervoer of de fiets. Mensen die toch de weg op moeten, worden omgeleid. Verkeer vanuit Amsterdam richting Arnhem rijdt om via de A1 en A27/A30 en vanuit Rotterdam via de A15. Bij Utrecht rijdt verkeer om via de N230 en de A27 óf de A2 en A27. Bestemmingsverkeer wordt lokaal omgeleid.

Op de schop

Rijkswaterstaat kondigde eerder al aan dat meerdere snelwegen bij Utrecht in 2024 op de schop gaan. De A1, A2, A12, A27 en A28 bij Utrecht gaan allemaal op de schop in 2024. Het gaat om grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de A1, A2, A12, A27 en A28. Zo zijn er dus grootschalige werkzaamheden aan de Galecopperbrug, wordt het wegdek op de A2 vernieuwd en heeft de Leidsche Rijntunnel nieuwe verlichting gekregen.