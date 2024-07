Galecopperbrug bij Utrecht is komend weekend toch niet dicht

De Galecopperbrug in de A12 bij Utrecht is aankomend weekend toch niet gesloten voor het verkeer. De werkzaamheden verliepen vorige week sneller dan gepland, waardoor de brug nu waarschijnlijk het hele jaar overdag open kan blijven. Wel gaat de brug deze week nog een keer dicht in de avond en nacht.

Een deel van de Galecopperbrug wordt flink onder handen genomen. Ook deze maand is er het nodige werk gedaan en de brug is in de richting van Arnhem meerdere weekenden afgesloten geweest.

Op zaterdag 20 en zondag 21 juli verliepen de werkzaamheden volgens Rijkswaterstaat ‘voorspoediger dan gepland’. De aannemer heeft vier in plaats van twee buizen vast kunnen maken aan een van de torens. Door deze buizen lopen straks de stalen kabels die het wegdek dragen.

Nachtafsluitingen

“Voor 2024 zijn er, voor zover nu bekend, geen dagafsluitingen meer van de Galecopperbrug richting Arnhem. De meeste werkzaamheden voert Rijkswaterstaat overdag uit, terwijl het verkeer over de brug kan blijven rijden. Wel zijn er dit jaar nog verschillende nachtafsluitingen”, schrijft Rijkswaterstaat.

De eerste nachtafsluiting staat deze week al op de agenda. Op woensdag 24 juli gaat de brug om 23.00 uur dicht en dit duurt maximaal tot 05.00 uur een dag later. In september gaat de brug dicht in de nacht van de 4e op de 5e, en van de 18e op de 19e. Tot slot sluit de brug dit jaar nog een keer in de nacht van 2 op 3 oktober.