Galecopperbrug bij Utrecht zaterdagnacht helemaal dicht in de richting van Arnhem Foto: Ton Borsboom/Rijkswaterstaat

De Galecopperbrug aan de A12 bij Utrecht is komende zaterdag vanaf middernacht dicht. Dat is vanwege werkzaamheden. De afsluiting duurt tot zondagochtend 9.00 uur. Het verkeer richting Den Haag heeft geen last van de werkzaamheden.