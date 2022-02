Galecopperbrug in Utrecht dit weekend afgesloten vanwege voorbereiding werkzaamheden

Een deel van de Galecopperbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht wordt dit weekend afgesloten. Rijkswaterstaat gaat van zaterdagavond tot zondagochtend onderzoek doen naar de brug.

Het gaat om de zuidkant van de Galecopperbrug, het deel waarop het verkeer richting Arnhem rijdt. Zowel de parallel- als middenbaan worden afgesloten. Ook oprit 16, bij Nieuwegein, wordt gaat dicht. De noordkant van de brug, het deel waarop het verkeer richting Rotterdam rijdt, blijft wel geopend.

Rijkswaterstaat voert de metingen uit als voorbereiding op onderhoud dat dit jaar moet beginnen. De tuien, de staalkabels waar het wegdek aan hangt, worden dan vervangen. De kabels naderen het einde van hun levensduur en vertonen roestvorming. In 2020 werden al verstevigingen aangebracht.

Vervangen

Het vervangen van de tuien is een grote onderneming, die medio 2022 zal beginnen en ruim een jaar zal duren. Ten eerste moeten de pylonen waaraan de kabels hangen onder handen genomen worden, zodat er naast de huidige tuien, ruimte is voor de nieuwe. Als de nieuwe op spanning staan, kunnen de oude worden losgemaakt en verwijderd.

Tijdens de werkzaamheden later dit jaar blijven allebei de rijrichtingen in principe open, maar wel met versmalde rijbanen en een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Oprit 16 blijft gedurende de hele periode gesloten. Soms zal het nodig zijn om de zuidbrug geheel af te sluiten, bijvoorbeeld wanneer de nieuwe tuien gespannen worden. Dit zal dan ‘s nachts of in het weekend worden gedaan.

Over een paar jaar zal het ook nodig zijn om dezelfde werkzaamheden uit te voeren op het noordelijke deel van de Galecopperbrug.

