Galecopperbrug in Utrecht dit weekend deels dicht: ‘Houd rekening met 60 minuten extra reistijd’

Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de Galecopperbrug in Utrecht is de A12 richting Arnhem dit weekend afgesloten. Rijkswaterstaat zegt dat automobilisten rekening moeten houden met een uur extra reistijd.

Tijdens de werkzaamheden worden de zogenoemde ducts aan de torens vastgemaakt. Door deze buizen lopen straks de kabels waaraan het wegdek hangt. “Het vervangen van de stalen kabels, waarbij de brug grotendeels openblijft, is voor Nederlandse begrippen een unieke operatie”, aldus Rijkswaterstaat.

De komende tijd wordt meer onderhoudswerk aan de brug uitgevoerd. “In 2024 voeren we, naast het vervangen van de stalen kabels van de Galecopperbrug, nog andere grote onderhoudswerkzaamheden uit rond Utrecht. Dit zorgt langere tijd voor verkeershinder in de regio.” Rijkswaterstaat verwacht dat de alle werkzaamheden aan de brug rond medio 2025 klaar zijn.

De Galecopperbrug is zaterdag en zondag tussen 08.00 en 20.00 uur afgesloten in de richting van Arnhem. Het verkeer richting Den Haag heeft geen last van de werkzaamheden. Ook de Papendorpseweg, de weg onder de brug door, is dit weekend afgesloten voor auto’s en fietsers.