Galecopperbrug in Utrecht ook aankomend weekend weer deels afgesloten

De Galecopperbrug in Utrecht is zaterdag en zondag tussen 08.00 en 20.00 uur weer afgesloten voor het verkeer dat richting Arnhem rijdt. Rijkswaterstaat hoopte alle nieuwe kabels afgelopen weekend al aan de torens te bevestigen, maar de klus bleek complexer dan gedacht.

Het oudste deel van de Galcepperbrug wordt momenteel flink onder handen genomen. De oude kabels van deze zogenoemde tuibrug worden vervangen en dat heeft veel voeten in de aarde. Al bijna twee jaar wordt er gewerkt en afgelopen weekend wilde Rijkswaterstaat alle nieuwe kabels bevestigen. “Dit precisiewerk op grote hoogte blijkt in de praktijk complexer dan gedacht en kostte daarom meer tijd”, schrijft Rijkswaterstaat nu.

Daarom wordt de brug ook aankomend weekend in de richting van Arnhem weer afgesloten. Het werk moet volgens Rijkswaterstaat overdag plaatsvinden omdat er in de nacht simpelweg te weinig zicht is om de kabels nauwkeurig vast te maken.

“Houd rekening met 60 minuten extra reistijd”, aldus Rijkswaterstaat. Naast een deel van de A12 is ook de Papendorpseweg onder de Galecopperbrug afgesloten.