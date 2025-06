Galecopperbrug in Utrecht zes nachten dicht in juni en juli

De Galecopperbrug (A12) bij Utrecht gaat op zes nachten in juni en juli van dit jaar dicht vanwege reguliere inspecties. Dit geldt enkel voor de richting Den Haag; de andere rijrichting naar Arnhem zal geen last ervaren van de afsluitingen volgens Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat geeft aan dat de nachtafsluitingen plaatsvinden van 22.00 tot 05.00 uur, met als uitzondering de afsluiting van vrijdag 13 op zaterdag 14 juni (van 22.00 tot 07.00 uur). Bovendien wordt de toerit Kanaleneiland (17) aan de A12 richting Den Haag elke avond al om 20.00 uur afgesloten.

Planning

De afsluitingen vinden volgens Rijkswaterstaat op de volgende nachten plaats, onder voorbehoud dat er geen (onvoorziene weers-)omstandigheden plaatsvinden waardoor de afsluitingen kunnen worden uitgesteld:

Juni 2025

Van dinsdag 10 op woensdag 11 juni Van woensdag 11 op donderdag 12 juni Van donderdag 12 op vrijdag 13 juni Van vrijdag 13 juni op zaterdag 14 juni (tot 07.00 uur)



Juli 2025

Van woensdag 9 op donderdag 10 juni Van donderdag 10 op vrijdag 11 juni



Weggebruikers vanuit Utrecht richting Den Haag worden tijdens de afsluitingen omgeleid via de afrit Kanaleneiland (17) en toerit Nieuwegein (16). Verkeer van de A12 wordt omgeleid via de N230 (RING-Noord). Deze omleidingen worden aangegeven via de informatiepanelen en gele borden, en kunnen voor zo’n 5 tot 10 minuten extra reistijd zorgen.

Richting Arnhem wordt eind 2025 vrijgegeven

Aan de andere kant van de Galecopperbrug, in de richting van Arnhem dus, is Rijkswaterstaat al een paar jaar bezig met werkzaamheden. Volgens de planning zouden die werkzaamheden eind 2025 klaar moeten zijn.