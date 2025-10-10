Gamen met de politie: ‘We hopen dat jongeren sneller iets durven melden’

Of het nou Fortnite, Call of Duty of de gloednieuwe FIFA ‘26 is, de Utrechtse agenten Roel Verkerk en Arie van Prooijen zijn altijd even fanatiek tegenover hun jonge medespelers. Elke dinsdagavond starten zij hun PlayStation op, zodat de Utrechtse jeugd kan Gamen met de politie. Hun doel? ‘Een inkijkje krijgen in de wereld van jongeren en we hopen dat ze zich bij problemen sneller melden.’

De agenten hebben pas vier gamesessies achter de rug, maar nu al tientallen volgers op Discord. “Een online gamerscommunity”, legt Roel uit. “We hoopten de eerste keer met één of twee jongeren te spelen, maar er kwamen meteen veertig opdagen. De drie uur kwam makkelijk vol.”

Sinds september gaan jeugdwijkagent Roel Verkerk en digitaal wijkagent Arie, beiden van basisteam Utrecht Centrum, elke dinsdagavond om 19.00 uur online op de PlayStation. Vanuit een speciaal ingerichte ruimte in bureau Paardenveld zijn ze tot ongeveer 22.00 uur actief onder accountnaam Politie_ Utrecht_Centrum. Iedereen met een Discord-account kan aansluiten op het politiekanaal, meedoen aan de game en meepraten in de groepschat. Eén van de agenten speelt, de ander houdt de chat bij. Beeld is er nog niet. “We willen in de toekomst gaan streamen, maar daar zitten veel regels aan vast.”

Reacties van collega’s

Arie en Roel zijn de eerste agenten in Utrecht die gamen met jongeren. Ze komen elkaar al vaker tegen vanwege hun gedeelde focus op jeugd en besluiten het landelijke initiatief Gamen met de politie – ontstaan in de coronatijd – ook in Utrecht op te zetten. “Er was ruimte voor in onze diensten en onze teamchef gaf toestemming. In onze vrije tijd gamen we ook, dus de combinatie met werk is perfect”, vertelt Arie.

De gamesessies roepen bij een aantal collega’s op het bureau eerst nog wat twijfelachtige reacties op. “Sommige collega’s dachten: ‘die gaan lekker gamen onder werktijd’. Maar inmiddels is het geaccepteerd en zien ze dat het werkt. Het heeft even tijd nodig, maar het gaat steeds beter.” Zelf spelen ze het liefst populaire games als FIFA en Fortnite. “En dat is ook het meest logisch om met de jongeren te doen.”

Seksuele intimidatie

De meeste ‘tegenstanders’ die zijn tussen de 12 en 25 jaar. De agenten hopen met deze groep contact te maken, omdat ze hen op straat zelden tegenkomen. Arie: “Zij gaan na school meteen de online wereld in. Er gebeurt zóveel op platformen als Snapchat, WhatsApp, Discord en Roblox. Daar kunnen wij met ons hoofd niet altijd bij. We hopen via het gamen een klein beetje inzicht krijgen in wat daar speelt, bijvoorbeeld op het gebied van seksisme en online intimidatie.”

Roel vult aan: “Via gamen krijgen we een inkijkje in wat er in hen omgaat. We willen jongeren stimuleren om sneller iets te melden. We hopen dat ze het als een makkelijke manier zien om dingen te delen via de gezamenlijke chat, een dm of de vragenbox. Daar krijgen we nu al van alles binnen: van vragen over de politieopleiding of een verlopen ID-kaart tot wat je mag doen als je iemand ziet stelen in de supermarkt.”

Maar een recent voorbeeld is ook dat een meerderjarig meisje via Discord meldt dat zij seksueel geïntimideerd wordt. “We hebben de hele avond met haar gechat en haar geholpen richting aangifte”, zegt Arie. “Zonder dit contact was zo’n meisje misschien wel buiten beeld gebleven. “Zij zou dit niet op straat of via de telefoon delen, maar via Discord komt ze hier wél mee. Wij kunnen niet alle problemen oplossen, maar we kunnen ook collega’s inschakelen voor gericht advies.”

Ouwehoeren

Hoewel het gamen er even fanatiek aan toe gaat als thuis, proberen de twee gerichte gesprekken te voeren. “We blijven politie, dus we letten op wat er speelt. We vragen bijvoorbeeld: ‘Hoe gaat het op school? Sport je? Wat maak je online mee?’. Wij kunnen natuurlijk ook lol trappen, maar we blijven die grens wel bewaken.”

Die grens wordt vooraf ook duidelijk gemaakt: deelnemers moeten bij aanmelding eerst de huisregels accepteren voordat ze het politieaccount kunnen volgen. “Daar staan regels als geen racisme, seksisme of haat,” benadrukt Roel. Een van die peilers is ook respectvol communiceren. “Tijdens het gamen voer je soms een serieus gesprek, maar jongeren houden ook van ouwehoeren. Omdat je elkaar niet ziet, moet je goed aanvoelen wat wel of niet kan. Een duidelijke grens ligt bijvoorbeeld wel bij schelden met ziekten. Gebeurt het na een waarschuwing nog een keer, word je eruit geknikkerd.”

Gewelddadige games

Ook stellen de agenten een grens bij bepaalde games. “Sommige spellen, zoals GTA, doen we gewoon niet,” zegt Roel. “Dat draait alleen om strafbare feiten plegen, zoals overvallen, moorden, brandstichten.”

Bij andere games ligt het genuanceerder. “Fortnite is wel gewelddadig, maar zonder bloed. En Call of Duty ziet er realistischer uit, dus dat spelen we pas later op de avond en niet tijdens ‘kindertijden’.” Het controleren van de leeftijd blijft wel lastig. “We vragen het wel, maar honderd procent zekerheid heb je nooit. Dat ligt uiteindelijk bij de ouders.”

Begin oktober de wijk in

Deze maand trekken de agenten ook fysiek de wijk in met de PlayStation. “We staan dan in verschillende buurthuizen in Noord en West. “Gamen is een goed middel om jongeren te trekken en in gesprek te komen”, zegt Roel. Ook staan ze in november op Comic Con in de Jaarbeurs en zijn er plannen om in bibliotheken en op scholen te gamen.

Het Discord-kanaal blijft ondertussen groeien. “We hebben inmiddels zo’n 85 leden en het worden er elke week meer”, zegt Arie. En of het gamen het leukste onderdeel van hun werk is? Roel lacht: “Natuurlijk is het leuker dan saaie vergaderingen.” Maar de agenten doen meer dan alleen gamen. “We plannen de hele dag in voor dingen als het bijwerken van socials, nieuw beeldmateriaal bedenken. Je móét vernieuwend blijven in dit soort dingen. Anders word je snel saai.”