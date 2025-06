GAMMA en Hoogvliet openen in zelfde pand in Utrecht-West

Aan de Steenovenweg in Utrecht-West zijn deze week een volledig vernieuwde GAMMA-bouwmarkt en een nieuwe Hoogvliet-supermarkt geopend. De winkels delen het pand van een voormalige bloemenveiling uit 1954, wat later een gemeentelijk monument is geworden. Het gebouw is de afgelopen maanden gerenoveerd en verduurzaamd.

Bij de herontwikkeling, in opdracht van Hoogvliet Beheer, zijn de markante betonnen kolommen en de daken van de voormalige bloemenveiling behouden. Maar waar de locatie eerder jaarlijks zo’n 40.000 kubieke meter gas verbruikte, draait het pand volgens GAMMA tegenwoordig volledig op duurzame energie. Daarmee is het volgens de bouwmarkt het energiezuinigste monumentale pand van Nederland.

Vernieuwde bouwmarkt

De vernieuwde GAMMA is ingericht met verf- en ijzerwaren, een zagerij, gereedschapsverhuur, een recyclepunt en een sleutelservice. Via Click & Collect zijn grotere bouwmaterialen beschikbaar. In de bouwmarkt is sinds de opening ook een duurzaamheidsadviseur aanwezig die klanten gratis persoonlijk advies geeft over energiebesparing, watergebruik en duurzame oplossingen voor thuis. “Samen met Hoogvliet willen we van deze locatie een fijne, duurzame plek maken waar de buurt echt wat aan heeft”, aldus Rolf Keijzer, bouwmarktmanager van GAMMA.

Nieuwe supermarkt

Voor Hoogvliet is dit de eerste supermarkt in deze wijk. Supermarktmanager Chiel Rowaan zegt over de opening: “Hoogvliet is een nieuwe naam in deze buurt, maar we hopen al snel onmisbaar te zijn. We combineren lage prijzen met kwaliteitsproducten en persoonlijke service. Mijn team en ik hebben er ontzettend veel zin in om iedereen te verwelkomen.”

De vestiging van GAMMA zit al sinds 1972 op deze locatie. Ook zijn er nog locaties van de bouwmarkt in De Meern en Nieuw Overvecht. Zowel de supermarkt als de bouwmarkt is elke dag van de week geopend.