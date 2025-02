Ganzenmarkt in Utrecht weer deels toegankelijk voor auto’s

Auto’s onder de 2.000 kilo mogen vanaf nu weer op bepaalde momenten over de Ganzenmarkt rijden. De straat langs het stadhuis was sinds 2023 autovrij en afgesloten met plaatjes. Omdat politieauto’s gebruik moeten blijven maken van het gebied is het verbod deels weer opgeheven.