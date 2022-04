‘Ganzenteam’ moet populatie nijlganzen in het Utrechtse Wilhelminapark in bedwang houden

Om te voorkomen dat er steeds meer nijlganzen in het Utrechtse Wilhelminapark rondfladderen wordt de zogenoemde legselbehandeling toegepast. Hierbij worden de eieren in olie gedompeld of er wordt een gaatje in geprikt, waardoor de embryo’s zich niet kunnen ontwikkelen. De nijlgans is een invasieve exoot.



Dit betekent dat de vogels de leefomgeving van andere dieren en planten innemen. De nijlganzen eten het voedsel op en hun uitwerpselen verontreinigen het water. Als invasieve exoot wordt het dier niet beschermd. In de Wet natuurbescherming staat zelfs beschreven dat de provincie Utrecht een ‘inspanningsplicht’ heeft om aan populatiebeperking te doen en de gemeente moet hier ook wettelijk gezien aan meewerken.

De provincie wil het ‘ganzenteam’ inzetten om dit voor elkaar te krijgen. Zij stellen voor om de legselbehandeling toe te passen. “De Dierenbescherming bevestigt dat dit een diervriendelijke manier is om de populatie nijlganzen te reduceren”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Broedseizoen

Wanneer dit gaat gebeuren is echter nog niet bekend. Het broedseizoen is namelijk al begonnen. Dit betekent dat er óf op zeer korte termijn actie moet worden ondernomen, óf dat er een jaar wordt gewacht.

De gemeente zegt tot slot dat veel nesten van de nijlganzen in het Wilhelminapark in de bomen zitten en dat de actie van het ganzenteam ‘zeker’ de aandacht van bewoners trekt. “Wij hebben de provincie gevraagd om omwonenden en de Stichting Wilhelminapark te informeren over de voorgenomen legselbehandeling van de nijlgans.”

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.