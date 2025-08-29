Gasgeneratoren op Strijkviertel moeten stroomnet provincie Utrecht ondersteunen

De netbeheerders Stedin en TenneT zijn van plan om tijdelijke gasgeneratoren te plaatsen bij het bedrijvenpark Stijkviertel in Utrecht. De generatoren moeten het overvolle stroomnet vanaf het derde kwartaal van 2026 ondersteunen. Om het plaatsen van de generatoren mogelijk te maken, wordt er een participatietraject gestart met omwonenden en andere betrokkenen.

Zeker is de komst van de generatoren nog niet, legt Dorien Tjin-Kinds, woordvoerder van Stedin, uit. Maar het is volgens haar wel belangrijk dat er een plek gevonden wordt voor de generatoren. “Wij zijn nu bezig met het participatieproces, maar als we geen geschikte plek vinden, kan dat leiden tot langdurige stroomuitval. Met name op momenten dat mensen veel stroom gebruiken, bijvoorbeeld tijdens koude periodes in de winter. Het is echt een noodoplossing.”

Tijdelijke oplossing voor stroomtekort

De netbeheerders verwachten de komende jaren grote capaciteitstekorten door de snelle groei van het aantal woningen, warmtepompen en laadpalen. De gasgeneratoren moeten in eerste instantie 60 megawatt aan extra stroomcapaciteit leveren – voldoende voor circa 60.000 huishoudens. Die tijdelijke extra kracht is nodig om stroomstoringen te voorkomen terwijl het netwerk tot 2033 wordt uitgebreid.

Toch staan de generatoren het grootste deel van het jaar stil en worden ze alleen in geval van nood ingezet om het net stabiel te houden. “De wachtlijsten worden met de komst van de generatoren niet korter,” zegt Tjin-Kinds. “Wel nemen we andere maatregelen die de wachtlijst korter moeten maken.”

Strikte voorwaarden en participatie

Bij het plaatsen van de generatoren wordt volgens Stedin zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving. Hierbij gelden er strenge geluidsnormen, een minimale afstand tot woningen en aandacht voor ecologie. Tjin-Kinds erkent dat de generatoren geluid maken, “maar de dichtstbijzijnde woonwijk is er een heel eind vandaan”.

De netbeheerders willen de precieze locaties, naast het bedrijvenpark Strijkviertel, de komende maanden in overleg met de provincie, gemeenten en omwonenden bepalen. Zodra het stroomnet is uitgebreid en de generatoren niet meer nodig zijn, kunnen ze elders in Nederland worden ingezet waar de nood het hoogst is.