Gaslek Adenauerlaan in Utrecht gedicht: bewoners mogen terug naar huis

Het gaslek aan de Adenauerlaan in Kanaleneiland is weer dicht. Alle buurtbewoners mogen weer terug naar huis, meldt Veiligheidsregio Utrecht. Donderdagochtend ontstond een gaslek, waardoor 60 woningen werden ontruimd.

De gasleiding is door Stedin gedicht en de leidingen worden nu verder gecontroleerd. De bewoners krijgen van de woningbouwvereniging, in samenwerking met Stedin, informatie met betrekking tot het openzetten van de gasleiding.

De brandweer kreeg donderdag rond 08.30 uur melding van een gaslekkage aan de Adenauerlaan in Kanaleneiland. Een gasleiding in de kruipruimte van de flat was geraakt tijdens graafwerkzaamheden.

Het ging om de gasleiding in het portiek met de nummers 211 tot en met 225. Om de schade vast te stellen, voert Stedin bij deze woningen nog een controle uit. Dan wordt ook voor hen duidelijk wanneer het gas weer kan worden aangesloten.