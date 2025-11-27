Gaslekkage in flat aan Adenauerlaan in Kanaleneiland; circa 60 woningen ontruimd

De brandweer kreeg donderdagochtend rond 08.30 uur melding van een gaslekkage aan de Adenauerlaan in Kanaleneiland. “Een gasleiding in de kruipruimte van de flat is geraakt, waardoor de ruimte vol met gas stroomt”, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht weten. Bij het incident zijn er circa 60 woningen ontruimd.

Volgens de woordvoerder is Stedin op dit moment bezig met het afsluiten van de gasleiding. “Vervolgens gaat de brandweer kijken waar nog sprake is van gevaarlijke gasophoping”, aldus de woordvoerder van VRU.

Na het dichten van de leiding start de brandweer met het ventileren van de kruipruimte. Daarna wordt met metingen vastgesteld wanneer de bewoners weer terug kunnen keren naar hun woning.

De bewoners wachten op dit moment in een opvanglocatie in de buurt. Deze is door de gemeente ter beschikking gesteld.