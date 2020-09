Gaslucht bij Utrechtse basisschool; pand in Lunetten ontruimd

Bij basisschool Op Avontuur in de Utrechtse wijk Lunetten werd dinsdagochtend een gaslucht geroken. Het pand is ontruimd en de brandweer is momenteel bezig met metingen.

Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht (VRU) kwam de gaslucht uit de ruimte van de cv-ketel. Op het moment dat het werd ontdekt, waren de kinderen buiten aan het spelen. De leraren die nog binnen waren, zijn ook gevraagd naar buiten te gaan.

Netbeheerder Stedin is onderweg naar de basisschool. Het is nog niet bekend wat de uitslag van de metingen van de brandweer is.

Update: De gaslucht bleek te werden veroorzaakt door een kapotte koppeling bij de cv-ketel. Stedin is momenteel het probleem aan het verhelpen. Zodra de koppeling is gerepareerd kunnen de kinderen en leraren weer naar binnen.