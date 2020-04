Gasten en begeleiders Tussenvoorziening verrast met videocall van koningin Máxima

Koningin Máxima heeft de medewerkers en gasten van De Tussenvoorziening een hart onder de riem gestoken. Ze belde dinsdagmiddag op en wilde graag weten hoe het ging bij de daklozenopvang.

De koningin sprak met medewerkers van de nachtopvang in Utrecht. Deze opvanglocatie is sinds kort een 24-uursopvang voor dak- en thuislozen. Ze sprak haar waardering uit over het werk van alle mensen bij de Tussenvoorziening en leefde mee met de mensen die dak- en thuisloos zijn.

De opvanglocaties van de Tussenvoorziening zijn open, maar er zijn wel maatregelen genomen. De opvang moet kleinschaliger en de Noiz is nu ook van nachtopvang naar een 24-uurslocatie gegaan.

Puntjes op de i

Elyas, beheerder van de Noiz, vertelt aan de koningin: “Het verbaast mij dat het in zo’n korte tijd goed is gegaan. We moeten nog wel wat puntjes op de i zetten. Zo proberen we iedereen te betrekken om goed schoon te maken. Dat moeten we nog wel aanscherpen. Sommige gasten zijn dat niet gewend.”

Ook zijn een aantal mensen de afgelopen periode versneld doorgeplaatst naar een eigen woning. Bestuurder Jules van Dam zegt dat thuisopvang altijd de beste oplossing is. “We zijn heel blij dat we een aantal mensen versneld konden doorplaatsen naar een eigen woning. Graag zien wij deze oplossingen als de nieuwe standaard. Ook als de coronacrisis straks voorbij is.”