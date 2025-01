Gebied rond politiebureau Paardenveld in Utrecht weer vrijgegeven na verdachte situatie Foto's: Bas van Setten

Een ruim gebied rond politiebureau Paardenveld in Utrecht was vrijdag afgezet. Er was sprake van een verdachte situatie. De melding kwam rond 14.00 uur binnen.

Een ruim gebied rond politiebureau Paardenveld in Utrecht was vrijdag afgezet. Er was sprake van een verdachte situatie. De melding kwam rond 14.00 uur binnen. Rond 14.00 uur liep een vrouw het politiebureau binnen. Zij riep dingen die voor de politie reden waren om het pand te ontruimen. De vrouw is direct aangehouden en wordt momenteel verhoord. Bij de ontruiming zijn twee objecten gevonden, die zijn onderzocht door de EOD. Inmiddels is de afzetting weer opgeheven.

Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

Schrijf je hier in!