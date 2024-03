Gebouw in Overvecht in Utrecht voor een jaar gesloten vanwege illegale gokactiviteiten 

Een gebouw aan de Arkansasdreef in Overvecht is voor een jaar gesloten omdat er illegale gokactiviteiten zouden plaatsvinden. Dat laat de burgemeester van Utrecht weten. Ook werden tijdens een inspectie sporttassen gevonden die mogelijk zijn gebruikt voor het vervoeren van drugs.

Op bedrijventerrein Nieuw Overvecht geldt sinds 2022 een vergunningplicht voor de autobranche. Deze maatregel werd ingevoerd om de omgeving minder aantrekkelijk te maken voor malafide ondernemers en criminaliteit. Het bedrijventerrein ligt al langer onder een vergrootglas van autoriteiten.

Het autobedrijf aan de Arkansasdreef had een vergunning aangevraagd, maar niet gekregen. Sinds het weigeren van de vergunning was het bedrijf formeel dicht. De autoriteiten besloten tot een controle over te gaan omdat er nog wel veel mensen, ook in de nacht, langskwamen.

Tijdens dit onderzoek zijn middelen gevonden om illegaal gokken te faciliteren. Ook werden er sporttassen aangetroffen die mogelijk zijn gebruikt voor vervoer van verdovende middelen. Dit was voor de burgemeester reden genoeg om het pand per direct voor een jaar te sluiten.