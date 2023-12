Gebouw in Utrecht door publiek verkozen tot mooiste houten pand van Nederland

Een vestiging van caravanwinkel Kip in Utrecht is door het publiek verkozen tot het mooiste houten gebouw van Nederland. Meer dan 10.000 mensen brachten hun stem uit. Het houten bouwwerk staat naast de Haarrijnseplas en werd eerder dit jaar opgeleverd.

De constructie van de Kip Store is ontworpen door de jonge architect Nick Krouwel. Binnen in het gebouw is veel gebruikgemaakt van massief vurenhouten panelen van soms wel twaalf meter lang.

Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van het gebouw was dat het een lange levensduur moest hebben en eventueel in de toekomst ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Naast de winkelruimte waar de caravans staan is er ook kantoorruimte te vinden. Er is in totaal 3800 vierkante meter oppervlakte.

Naast de publieksprijs, waarbij 37 gebouwen waren genomineerd, won het gebouw ook de hoofdprijs in de categorie ‘zakelijk’.