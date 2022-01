‘Gebruikers van Utrechts jongerenhuis dat beschadigde tijdens jaarwisseling krijgen snel een nieuwe plek’

De gebruikers van het jongerenhuis in de Utrechtse wijk Overvecht, dat tijdens de afgelopen jaarwisseling zwaar is beschadigd door een brand, krijgen zo snel mogelijk weer een nieuwe plek. Dat zei wethouder Eelco Eerenberg tijdens het vragenuur. Waar die nieuwe locatie gaat zijn is echter nog niet bekend.

Het onderkomen van jongerencultuurhuis BOKS en de meidenhuiskamer van JoU (Jongerenwerk Utrecht) raakte tijdens oud en nieuw zwaar beschadigd door een explosie en een brand. De gemeente heeft vervolgens aangifte gedaan en er zijn volgens de wethouder nog geen verdachten gearresteerd. “Maar het onderzoek loopt nog”, aldus Eerenberg.

Ondertussen wordt gezocht naar een goede locatie voor BOKS en voor JoU. Er komt volgens de wethouder geld beschikbaar vanuit de verzekering en er moet worden gekeken of dat genoeg is om het pand geheel of gedeeltelijk te restaureren. Daarbij wordt ook meegenomen dat het gebouw mogelijk al gesloopt of herontwikkeld zou worden.

Lijst

Er is inmiddels een lijst met vervangende ruimtes die geschikt zouden zijn voor de meidenhuiskamer. “Want hun gedeelte van het gebouw is het hardst geraakt en onbruikbaar door de brand.” BOKS kan mogelijk wel in het huidige pand blijven. De gemeente gaat kijken of dat deel snel gerestaureerd kan worden. Over twee weken verwacht Eerenberg meer duidelijkheid.

Tot slot zei de wethouder de kosten te willen verhalen op een eventuele dader. “Mocht er een verdachte gevonden worden en mocht die persoon uiteindelijk ook schuldig bevonden worden, dan gaan wij kijken of we de kosten op die persoon kunnen verhalen.”