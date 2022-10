Gedeeltelijke zonsverduistering dinsdag te zien in Utrecht; sterrenwacht Sonnenborgh opent deuren

In Utrecht is dinsdag een bijzonder hemelverschijnsel te zien: een gedeeltelijke zonsverduistering. De verduistering begint om 11.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht opent dinsdag de deuren voor deze unieke gebeurtenis. De zonsverduistering begint om 11.08 uur. Volgens Sonnenborgh is er dan al vrij snel een 'deukje' te zien aan de linkerbovenkant van de zon. Dat deukje wordt steeds groter, tot het hoogtepunt van de verduistering om 12.05 uur. Daarna wordt het hapje weer kleiner en om 13.03 uur is de verduistering weer voorbij. Sonnenborgh zorgt ervoor dat Utrechtse kinderen – die herfstvakantie hebben – het bijzondere verschijnsel goed kunnen zien. Alle telescopen die de sterrenwacht in huis heeft, inclusief de speciale zonnetelescoop, worden dinsdag op de zon gericht. Ook staan er mensen klaar die alles over de gedeeltelijke zonsverduistering kunnen vertellen. Wie een bezoekje wil brengen heeft een museumticket nodig en betaalt daarnaast 3 euro. Daar zit een speciale eclipsbril bij inbegrepen. Wie die de zonsverduistering dinsdag mist, heeft in 2025 of 2026 weer een kans. Dan zijn de volgende zichtbare gedeeltelijke zonsverduisteringen.

