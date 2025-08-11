Gedenkplek voor omgekomen journalist Anas al-Sharif op Domplein in Utrecht

Bij het monument op het Domplein in Utrecht is een gedenkplek ingericht voor de omgekomen journalist Anas al-Sharif. De 28-jarige verslaggever van de tv-zender Al Jazeera kwam zondagavond om het leven bij een Israëlische aanval op een tent voor journalisten in Gaza-Stad.

Volgens de NOS was de Palestijnse journalist misschien wel de bekendste verslaggever die nog actief was in Gaza. Al bijna twee jaar deed hij vrijwel onafgebroken verslag van de gevolgen van Israëlische aanvallen voor Al Jazeera. Dagelijks keken miljoenen mensen, vooral in de Arabische wereld, naar zijn reportages.

De gedenkplek op het Domplein is mede op initiatief van New Neighbours Utrecht, een groep Utrechters die zich inzet voor mensenrechten. Zij schrijven op sociale media: “1 week nadat zijn stem klonk op Domplein, waar hij duizenden mensen toesprak via een liveverbinding vanuit Gaza, werd hij gisteren door het Israëlische leger vermoord.” De Utrechtse organisatie roept op om bloemen of kaarsen neer te leggen bij de gedenkplek voor het oorlogsmonument.

Kort na zijn overlijden verscheen op zijn sociale media een afscheidsbericht: “Als deze woorden tot jullie komen, weet dan dat Israël erin is geslaagd mij te doden en mijn stem tot zwijgen te brengen.” Ondanks de risico’s schreef hij nooit getwijfeld te hebben aan zijn missie: “Om de waarheid te tonen zoals die is, zonder verdraaiing of vervalsing.”

Ook meldde Israël kort na het overlijden van de journalist dat het gelukt was hem te doden, wat volgens de NOS wijst op een gerichte aanval. Israël beschuldigde Al-Sharif ervan een terreurcel van Hamas te leiden.

