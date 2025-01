Gedenkplek voor overleden straatnieuwsverkoper in winkelcentrum Lunetten in Utrecht

Straatnieuwsverkoper Marek, die vorige week in een sloot in het Utrechtse Lunetten werd gevonden, heeft een gedenkplek gekregen in het naastgelegen winkelcentrum. Veel mensen hebben daar een bloem, een kaars of een briefje achtergelaten.

Vorige week woensdag werd bekend dat er een lichaam in een sloot in Lunetten was gevonden. Al snel werd gezegd dat het er niet op leek dat er sprake was van een misdrijf. Na het onderzoek werd het lichaam meegenomen. Later bleek het te gaan om Marek, een dakloze man die het straatnieuws verkocht in het naastgelegen winkelcentrum.

In dat winkelcentrum is nu een gedenkplek ingericht. Veel mensen hebben daar een bloemen achtergelaten of een kaars aangestoken. Ook hangt er een foto van Marek en iemand heeft er ook een tekst achtergelaten. Die tekst is op onderstaande foto te lezen.