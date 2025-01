Gedicht Slachtofferhulp weer verwijderd van muur bij station Vaartsche Rijn in Utrecht na vergunningsmisser

Het gedicht van Ingmar Heytze dat een paar maanden geleden namens Slachtofferhulp is aangebracht op een muur bij station Vaartsche Rijn in Utrecht, wordt weer verwijderd op verzoek van ProRail. De vergunning voor de schildering is volgens het bedrijf niet op orde, en het ontwerp past niet in de vormgeving van het station. Slachtofferhulp is er niet over te spreken. “Een uiterst teleurstellende en pijnlijke ontwikkeling.”

Dichter Ingmar Heytze schreef het gedicht in opdracht van Slachtofferhulp Nederland. Het aanbrengen van de schildering is gebeurd onder leiding van de gemeente Utrecht. “Daar hebben we contact over gehad”, zegt Martijn de Graaf, woordvoerder van ProRail. “Maar we hebben er nooit een vergunning voor afgegeven. Ook hebben we het ontwerp van tevoren niet gezien.”

Afgelopen oktober werd het gedicht toch op de muur bij station Vaartsche Rijn geschilderd. De Graaf noemt het een ‘mineur ontwerp’, dat niet past bij de omgeving van het station. In combinatie met de afwezigheid van de vergunning, was dat reden voor ProRail om aan de gemeente te vragen het gedicht weer weg te halen. “We snappen dat dit vervelend is voor wie er troost uit haalt”, vertelt De Graaf. “Slachtofferhulp doet mooi en belangrijk werk. Het is goed dat daar aandacht voor is, maar het moet wel volgens de regels gaan.”

Woorden op een muur

Slachtofferhulp reageert ontzet op het verwijderen van het gedicht.“Het vertegenwoordigde veel meer dan woorden op een muur. Dat dit gedicht nu is verwijderd vanwege een administratieve fout, maakt de situatie des te schrijnender”, laat de organisatie weten. “Het voelt als een symbolische afspiegeling van hoe er soms tegen slachtoffers wordt aangekeken: een gebrek aan prioriteit en respect.”

Ingmar Heytze, de schrijver van het gedicht, vindt het knullig dat het zo is gelopen. “Jammer dat het door een verguningsdingetje zo gaat. Het is bedoeld als een hart onder de riem voor slachtoffers”, zegt Heytze. “Maar laten we het ook niet groter maken dan het is. Het komt vast goed.” ProRail zegt samen met de betrokken partijen te kijken naar een nieuwe plek voor het werk.

Anderhalf jaar

Het werk van Heytze is op veel muren in de stad te zien. “Met muurgedichten komt het nog weleens voor dat het mis gaat. Het is altijd ingewikkeld voordat een tekst op een muur staat. Een vrouw die een paar regels van Heytze op haar huis wilde, was daar anderhalf jaar mee bezig.”

Er is eerder een gedicht van Heytze weggehaald, toen zonder opzet, door de graffiti opruimingsdienst. Dat het gedicht bij het station nu weg wordt gehaald, doet Heytze ook iets beseffen. “Als je iets op een muur laat zetten, is dat niet perse voor de eeuwigheid. Daar moet je vanuit gaan. Het is ook leuk als de gedichten in de stad een levende collectie zijn.”