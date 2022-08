Gedicht voor Vuelta onthuld op trappen bij het Stadskantoor in Utrecht

Het gedicht ‘Wielertaal’ van Ruben van Gogh is maandagmiddag onthuld op de treden van de trap bij het Stadskantoor. Van Gogh, de gildemeester van het Utrechtse Stadsdichtersgilde, schreef het gedicht voor de start van de Vuelta op 19 augustus. Hij deed het in opdracht van de Bibliotheek Utrecht, die het in 21 talen en vier dialecten liet vertalen.

De talen waar het gedicht in is vertaald, worden gesproken door de wielrenners die vorig jaar van start gingen in de wielerronde. “Daar heb ik in het schrijven van het gedicht rekening mee gehouden,” zegt Van Gogh. “Klank en rijm zijn niet heel makkelijk te vertalen. Ik wilde iets schrijven dat je bij wijze van spreken door Google Translate heen kan halen.”

Dat het nu prominent op de trap bij het Stadskantoor staat, vindt de dichter een eer. “In het Stadskantoor vind je het werk van eerdere gildemeesters. Het is mooi om daar vlak bij te hangen. Het mooiste is echter wel dat het in zoveel talen is vertaald. De bundel waar het allemaal in staat is een soort peloton van vertalingen. Ontzettend leuk.”

Wethouder Susanne Schilderman is dat verheugd cultuur en sport in het project mooi samen gaan. “Het past bij Utrecht, we zijn een fietsstad, het zit in ons DNA. De Vuelta gaat hier vlakbij van start, dus het is de perfecte plek voor een blijvend aandenken daaraan. Vamos Utrecht!”

Vertaling

De vertaling van het gedicht is een samenwerking van mensen uit de hele stad. Het is namelijk vertaald door Utrechters. Op de website van de Bibliotheek werd hiertoe een oproep gedaan, maar uiteindelijk zijn de vertalers vooral via mond op mond reclame gevonden. “Het is gaan leven in de stad. Hele families hebben aan de vertaling meegewerkt. Uiteindelijk ging het sneller dan verwacht,” zegt Deirdre Carasso, directeur van de Bibliotheek Utrecht. “Ik vermoed dat mensen het vanaf nu minder erg vinden als de roltrappen het weer niet doen.”

Het gedicht Wielertaal is geschreven in het Nederlands, en vertaald in het Spaans, Engels, Afrikaans, Deens, Duits, Estisch, Frans, Hebreeuws, Italiaans, Japans, Kazachs, Luxemburgs, Noors, Oekraïens, Pools, Portugees, Russisch, Sloveens, Tigrinya, Tsjechisch en Zweeds. Daarnaast is het ook vertaald in de dialecten van de drie Nederlandse steden die de Vuelta aan zal doen: het Uteregs, Bosch en Bredoas.

Op 13 augustus is de bundel met vertalingen gratis op te halen in de Biliotheek Neude, tijdens het spinning event ‘Vamos Spinning’ dat om 12.00 uur en 16.00 plaats vindt. Van 15 tot 21 augustus worden alle versies van het gedicht hier ook tentoon gesteld.