Gedoe over subsidie paardenraces Maliebaan in Utrecht; is het welzijn van de paarden in gevaar?

De gemeente Utrecht heeft een subsidieaanvraag voor een paardenrace op de Maliebaan afgewezen omdat dieren niet gebruikt zouden moeten worden op evenementen. De organisatie, de Diergeneeskundige Studenten Kring, is teleurgesteld in dit besluit en maakt bezwaar.



Voor liefhebbers van paardenraces is de wedstrijd op de Maliebaan een hoogtepunt. Tijdens de zogeheten kortebaandraverij strijden pikeurs, die in een karretje zitten achter de paarden, tegen elkaar om zo snel mogelijk een afstand af te leggen. De wedstrijd wordt georganiseerd ter ere van het lustrum van Diergeneeskundige Studenten Kring en werd ook tijdens eerdere lustra georganiseerd.

De organisatie heeft subsidie aangevraagd voor de kortebaandraverij maar de gemeente Utrecht heeft die ‘uit voorzorg’ geweigerd omdat “onvoldoende duidelijk is of bij deze kortebaandraverij het welzijn van de paarden is gewaarborgd.” Ook de Dierenbescherming heeft laten weten dat het evenement “in strijd is met de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier: het geeft blijk van weinig respect en degradeert het dier tot spelobject.”

De gemeente Utrecht heeft sinds 2019 nieuw beleid, de nota Dierenwelzijn, waarin ook staat dat de gemeente invloed wil uitoefenen op evenementen waar dieren worden gebruikt.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Bezwaar

Nu staat de paardenrace dus op de tocht. De Diergeneeskundige Studenten Kring laat weten teleurgesteld te zijn en gaat bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. Ze hebben de subsidie namelijk wel nodig voor de race. Het gemeentebestuur schrijft nu al dat de subsidieregels en de nota Dierenwelzijn “onvoldoende grond bieden om de subsidie af te wijzen, omdat paardenraces hierin niet als specifieke afwijzingsgrond worden genoemd”.

De gemeente schrijft daar verder over: “We onderzoeken hoe we ons bestaande beleid rondom dierenwelzijn bij subsidieverlening juridisch beter kunnen borgen.” Ook kan de aanvraag voor de evenementenvergunning moeilijk geweigerd worden, omdat de activiteit niet in strijd is met de regels.” Het is dus nog even afwachten wat de uiteindelijke uitkomst gaat zijn.

Reactie Diergeneeskundige Studenten Kring

“De focus van de Maliebaandag ligt op de drafsport en kortebaandraverij. Vanuit de Diergeneeskundige Studenten Kring willen we dit evenement gebruiken om de dialoog te starten rond deze sport, en om meer bewustzijn creëren over alles wat hierbij komt kijken. De focus van deze dag zal dan ook educatie zijn, waarbij onder andere lezingen zullen worden georganiseerd over de wetenschap die bij deze sport komt kijken en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Dit is dan ook de reden dat wij de subsidie graag willen ontvangen. Op een dag als deze kun je namelijk bij uitstek de kloof tussen de wetenschap en de maatschappij overbruggen. Daarnaast wordt het dierenwelzijn van de paarden zelf nauwlettend in de gaten gehouden door verschillende experts die hier tijdens de Maliebaandag op toezien.”