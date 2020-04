Gedumpte hanen in Utrechts Julianapark mogen voorlopig blijven

De vele hanen die leven in het Julianapark nadat ze daar gedumpt zijn, mogen daar voorlopig blijven. Volgens wethouder Lot van Hooijdonk zijn het er wel veel, maar zorgen ze niet voor grote problemen.

De Partij voor de Dieren vroeg donderdagavond om aandacht voor de vele hanen die leven in het Utrechtse park. De verschillende dieren zijn daar gedumpt en onlangs heeft een omwonende geklaagd over de hanen.

De politieke partij wilde van de gemeente weten of de gedumpte hanen rustig kunnen blijven leven in het park. Wethouder Lot van Hooijdonk liet weten dat de ‘verwilderde huisdieren’ voorlopig in het park kunnen blijven. “Blijkbaar zijn er toch mensen die met name hun haan over het hek van het park zetten. Er is dan ook een overbevolking van hanen in het park.”

Lastig

Van Hooijdonk sprak wel over een lastig vraagstuk, omdat er dus in ieder geval één omwonende is die er last van heeft, maar ook is bekend dat bezoekers van het park de hanen juist gezellig vinden. Omdat er geen sprake is van een dierenwelzijn-, volksgezondheid- of veiligheidsprobleem is, heeft de gemeente besloten dat de vele hanen voorlopig in het park kunnen blijven.

Ook kwam nog een ‘ongelukkige’ formulering in een brief ter sprake. In het schrijven zou hebben gestaan dat mensen die overlast hebben van de hanen ze zelf zouden kunnen verplaatsen. Dat is niet de bedoeling benadrukt de wethouder.