Geen dakpark maar wel een boulevard; meer bekend over plannen Jaarbeursgebied in Utrecht

Ondanks dat er nog veel onduidelijk is over de herinrichting van het Jaarbeursgebied in Utrecht, is wel bekend dat er geen dakpark meer komt en ook geen ondergrondse verbinding. De zogenoemde Jaarbeursboulevard, een verbinding tussen Transwijk en het centrum, komt er hoogstwaarschijnlijk wel.

In december 2019 presenteerde de Jaarbeurs het zogenoemde Masterplan. Er zou een nieuwe wijk komen met beurshallen, kantoren, woningen, horeca en een stadspark. Ook lagen er plannen voor een theater- en concertzaal en een hotel. In 2019 werd gezegd dat in 2023 de bouw zou beginnen.

In de zomer van 2021 werd echter al bekend dat de plannen terug naar de tekentafel moesten. De Jaarbeurs heeft namelijk vanwege de beperkende coronamaatrelen verlies geleden, waardoor de liquide middelen, die gereserveerd waren voor de nieuwbouwplannen, deels gebruikt zijn voor het dekken van deze verliezen. Daarnaast is nu ook bekend geworden dat de hoge inflatie en de stijgende bouw- en financieringskosten invloed hebben op het Masterplan.

Grondige herijking

Het college schrijft nu in een brief aan de raad dat er het afgelopen jaar met de Jaarbeurs is gesproken om te zoeken naar mogelijkheden om de plannen uit 2019 te realiseren. “Jaarbeurs concludeert nu dat een grondige herijking van het masterplan noodzakelijk is. […] Jaarbeurs zal de komende periode de mogelijkheden van de realisatie van een meer flexibel en stapsgewijs te ontwikkelen plan verder onderzoeken”, is te lezen in de brief.

De komende periode vinden er daarom weer gesprekken plaats tussen de gemeente en de Jaarbeurs om tot een ‘haalbaar herijkt’ plan te komen. Vooruitlopend hierop heeft de Jaarbeurs wel al laten weten dat het groene dakpark en de deels verdiepte logistieke verbinding door het complex geschrapt zijn. “Het creëren van een doorlopende Jaarbeursboulevard als verbinding voor langzaam verkeer tussen Transwijk en het Centrum blijft als uitgangspunt overeind staan.”

Prins van Oranjehal

Wat daarnaast belangrijk is voor de Jaarbeurs is het vinden van alternatieven voor de Prins van Oranjehal. Deze wordt op 1 januari volgend jaar namelijk eigendom van de gemeente en het idee is om deze hal te slopen zodat er plek komt voor het nieuwe Beurskwartier. De jaarbeurs heeft het college echter verzocht om nog een half jaar gebruik te kunnen maken van deze hal, om een deel van de beurzen en evenementen die in de coronaperiode niet konden plaatsvinden alsnog te huisvesten.

“Aangezien verlengd gebruik mogelijk is binnen de fasering van Beurskwartier 1, zal de gemeente eenmalig een huurovereenkomst met Jaarbeurs aangaan. In de tweede helft van 2023 zal de hal worden ontmanteld”, schrijft de gemeente. Daarna wordt het terrein, net als parkeerterrein P1 en delen van P3, klaargemaakt voor de bouw van een deel van het Beurskwartier.

