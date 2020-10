Geen enkele vergunning afgegeven voor vakantieverhuur in Utrecht

Er is geen particulier in Utrecht die een vergunning heeft aangevraagd om zijn woning te verhuren aan toeristen. Dit terwijl er eerder dit jaar nog gedoe was over de hoogte van de prijs van die vergunning.

De belangenvereniging van kleinschalige vakantieverhuurders Host Club Utrecht liet in juli weten zich ‘rot geschrokken’ te zijn van de kosten voor een vergunning om een woning bijvoorbeeld via Airbnb te kunnen verhuren. Zo’n vergunning zou namelijk 1279 euro gaan kosten. Nadat ook de VVD om opheldering had gevraagd besloot de gemeente om de kosten te verlagen naar 153,30 euro.

Nu blijkt echter dat helemaal niemand zo’n vergunning heeft aangevraagd. De wethouder zei donderdag dan ook over eventuele verhuringen: “Die zijn op dit moment illegaal.”

Waar hebben we het eigenlijk over?

De rechter heeft in januari een uitspraak gedaan over vakantieverhuur van woningen en bepaald dat het verhuren aan toeristen zonder onttrekkingsvergunning niet mag. Hierdoor heeft de gemeente een nieuwe regeling moeten maken voor particuliere eigenaren die hun woning aanbieden aan toeristen. De regeling die de gemeente heeft gemaakt – en die dus eerst 1279 euro kostte en nu 153,30 euro – is ook maar van tijdelijke aard. Er is namelijk nationale wetgeving in de maak die inspeelt op dit vraagstuk.

Donderdagavond vroegen GroenLinks en de PvdA in de gemeenteraad hoe het ervoor stond met de regeling. De wethouder gaf toen aan dat er niemand is die zo’n vergunning heeft aangevraagd en als mensen wel hun woning verhuren is dat illegaal. De gemeente liet echter ook weten dat er niet actief gehandhaafd wordt. Alleen bij excessen en klachten komt handhaving in actie. En die zijn op dit moment niet bekend.

Termijn van 60 nachten

Met zo’n vergunning mogen particuliere eigenaren hun woning voor maximaal 60 nachten verhuren. Deze vergunning is er om de woningmarkt te beschermen voor starters en doorstromers; verhuurders van vakantiewoningen ‘onttrekken’ deze woonruimtes immers aan de markt.

Fractievoorzitter van de PvdA, Rick van der Zweth, bevroeg de wethouder gisteren over de situatie. Los van de vergunningsperikelen maakt hij zich ook zorgen over het negeren van die maximumtermijn door pandeigenaren. Uit eerder onderzoek bleek dat ongeveer 50 procent van de woningen meer nachten worden verhuurd dan die 60. Volgens Van der Zweth een kwalijke zaak: “We zien een toenemende professionele verhuur via Airbnb. Een kwalijke ontwikkeling omdat daarmee de broodnodige woningen worden onttrokken in een stad waar al geen betaalbare woning meer te vinden is.”

Ook vindt Van der Zweth dat er beter gehandhaafd moet worden: “Ondanks dat de verhuur zonder vergunning illegaal is en bijna de helft van de woningen vaker worden verhuurd dan toegestaan, vindt er geen enkele handhaving plaats. Een lachertje, de wethouder geeft beleggers vrij spel via Airbnb.”