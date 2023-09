Geen euro naar Libië, maar wel 368.000 euro naar Marokko; hoe maakt de gemeente Utrecht die afweging?

De gemeente Utrecht is van plan om 368.000 euro over te maken naar Marokko omdat het land getroffen is door een aardbeving. Tegelijkertijd wordt er geen euro overgemaakt naar Libië, een land dat ook zwaar getroffen is door natuurgeweld. Hoe maakt de gemeente deze afweging?

Zowel Libië als Marokko zijn recent getroffen door een natuurramp. In beide landen zijn duizenden slachtoffers gevallen, waarbij het aantal dodelijke slachtoffers in Libië waarschijnlijk veel hoger ligt dan in Marokko. De aantallen zijn echter lastig te verifiëren.

Het college van B&W in Utrecht liet vorige week weten de portemonnee te willen trekken voor Marokko. Voor elke inwoners in Utrecht moet er een euro overgemaakt worden, wat neerkomt op 368.000 euro. Eerder deed de gemeente dit ook na de aardbeving in Turkije. Het college laat echter ook weten dat ze niet van plan is om geld over te maken naar Libië.

De gemeente schrijft namelijk dat het geen beleid is om bij iedere natuurramp in de wereld geld te doneren. Dit is namelijk geen kerntaak van de gemeente. Bij elke crisis wordt dit opnieuw afgewogen.

Marokkaanse gemeenschap

Maar waarom dan nu wel een donatie voor Marokko? Het college schrijft het zo: “Belangrijk in die weging is de link tussen Utrecht en het getroffen gebied. Utrecht kent een grote Marokkaanse gemeenschap. Deze bijdrage is dan ook een teken van solidariteit richting hen en het land waar veel van hun familie woont.”

Overigens is te lezen dat het college ook inziet dat het beleid vragen kan oproepen, daarom zou er gewerkt moeten worden aan een ‘meer eenduidige aanpak op noodhulp’.

De gemeenteraad moet formeel ook instemmen met het plan om geld over te maken. De 368.000 euro komt bij de gemeente uit twee potten met geld; 159.000 euro komt uit de pot voor onvoorziene kosten en 209.000 euro komt uit de pot die eigenlijk bedoeld was als energiecompensatie voor maatschappelijke organisaties. Volgens de gemeente is het aantal aanvragen voor energiecompensatie lager dan verwacht.

Het geld wordt niet direct overgemaakt naar Marokko, maar naar het VNG Fonds.