Geen fietsenzee meer bij Moreelsepark in Utrecht: volgend jaar parkeerverbod bij uitgang fietsenstalling

Vanaf het eerste kwartaal van volgend jaar mogen er bij de uitgang van de grote fietsenstalling bij het Moreelsepark geen fietsen meer geparkeerd worden. Dat liet wethouder Lot van Hooijdonk weten na vragen van verschillende Utrechtse fracties over de fietsenzee die zich daar de afgelopen tijd heeft gevormd.

“Deze zomer zijn er werkzaamheden geweest aan de grote stationsfietsenstalling aan de centrumzijde”, schrijven het CDA, Stadsbelang Utrecht, de PvdA, ChristenUnie en VVD. “Beide ingangen zijn toen afwisselend dicht geweest. Sinds die tijd is er een enorme fietsenzee ontstaan bij de uitgang Moreelsepark, die een fatsoenlijke doorgang belemmert.”

Ze maken zich zorgen over mensen die gebruikmaken van hulpmiddelen, zoals een blindegeleidestok, die daar langs moeten. Ook vragen ze zich af of grote groepen mensen in het geval van een calamiteit er goed langs kunnen.

Gevaarlijk gestald

De situatie is wethouder Van Hooijdonk “zeker niet ontgaan”. Ze legde tijdens het vragenuur uit dat het beleid net voor de zomer is veranderd en dat een fietsparkeerverbod nu een mogelijkheid is als er problemen zijn.

“Toen heeft de raad er mee ingestemd dat als er genoeg stallingscapaciteit in de buurt is, en het aantal fietsen daar ook echt in past, we dan een fietsparkeerverbod in kunnen stellen. Dat kan sinds een paar maanden. Dat gaan we hier dus ook doen.”

In de tussentijd wordt er volgens de wethouder gewoon gehandhaafd op gevaarlijk gestalde fietsen. “Zolang wij die dagelijkse handhaving doen, is er geen vraagstuk rondom de veiligheid”, zegt Van Hooijdonk. “De blindegeleidestroken worden vrijgehouden, net zoals de trappen, liften en loopstromen.”

‘Niet wat je wil’

Ze is het met de fracties eens dat ‘het er niet uitziet’. “Het is rommelig en het is vervelend. Het is niet toegankelijk en niet wat je wil. Er zit gewoon een grote stalling naast.”

Als het fietsparkeerverbod wordt ingevoerd, is het nog wel de vraag of er genoeg personeel is om het te handhaven. De wethouder zegt dat ze het eerst nog op halve kracht moeten doen. Ook werd er over zo’n parkeerverbod al een tijdje nagedacht, maar wordt er dus ‘enorm gewoekerd’ met de personeelsinzet.

