‘Geen gebedsverbod op Leidsche Rijn College in Utrecht’

Er is beslist géén gebedsverbod op het Leidsche Rijn College in Utrecht. Dat meldt de school in een reactie op commotie die is ontstaan naar aanleiding van de vraag van een groep leerlingen voor een gebedsruimte in het schoolgebouw. De schoolleiding ziet zo’n ruimte niet zitten, maar van een verbod op bidden is absoluut geen sprake.

Op het Leidsche Rijn College (LRC) is bidden gewoon toegestaan, mits dit in de eigen tijd van de leerling plaatsvindt en op een plek waar anderen niet gestoord worden, schrijft de school op hun website. Op de openbare school is iedereen welkom, ongeacht geloofsovertuigingen. “De school respecteert het recht op godsdienstvrijheid, binnen de kaders van de wet”, aldus het schoolbestuur.

Door leerlingen en de school wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor gebedsruimtes in het schoolgebouw. Zo wordt momenteel de optie van ‘stilteruimtes’ onderzocht, “waar mensen met en zonder religieuze achtergrond terecht kunnen voor een moment van stilte, zonder dat deze ruimte door een bepaalde groep wordt geclaimd”.

Langlopende discussie

Vorig jaar november werd er door leerlingen een petitie gestart voor een gebedsruimte op het Leidsche Rijn College. Die petitie leverde ongeveer 1450 handtekeningen op. De schoolleiding gaf daarop aan dat zij niet van plan waren om leerlingen de gelegenheid te geven om in het gebouw of tijdens schoolactiviteiten te bidden. ‘’Wij zijn immers een school en geen gebedshuis’’, luidt de reactie van de schoolleiding.

Voor de fracties DENK, Bij1 en Student & Starter was dat reden om afgelopen januari vragen te stellen aan onderwijswethouder Eelco Eerenberg. Die liet weten de lijn van het schoolbestuur te volgen. “Vanwege het karakter van het openbaar onderwijs is het zo dat er enige neutraliteit nageleefd moet worden. Er mag gebeden worden, maar er is geen recht op een gebedsruimte.’’

Eerenberg refereerde daarbij aan een uitspraak uit 2000 van de Commissie gelijke behandeling (het huidige College voor de Rechten van de Mens). Die kwam in een soortgelijke kwestie bij het Amsterdamse Caland Lyceum tot het volgende oordeel: “Een school mag moslimleerlingen niet verbieden te bidden, maar heeft ook geen plicht om een speciale ruimte daarvoor ter beschikking te stellen”.

De middelbare school wil verder in gesprek gaan met verschillende betrokkenen, waaronder leerlingen en ouders over hoe iedereen zich thuis kan voelen op de school, zonder mensen uit te sluiten.