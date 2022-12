Geen geld voor extra zwembad bij zwembad De Krommerijn in Utrecht

Het college van B&W zegt dat er geen geld is voor een extra zwembad bij zwembad De Krommerijn. Het college reageert hiermee op vragen die D66, CDA en PvdA eerder hadden gesteld.

De politieke partijen zeggen dat zwemwater schaars is in Utrecht en dat de zwemclubs behoefte hebben aan meer capaciteit. “Gebrek aan capaciteit is een belangrijke oorzaak voor de zeer lange wachtlijsten voor de zwemles.” De partijen hebben daarom geïnformeerd naar het toevoegen van een 25-meterbad bij Zwembad De Krommerijn.

De bouw van een nieuw zwembad loopt flink in de papieren. Volgens het college zou een 25 meterbad met 8 banen bijna 16 miljoen kosten en een bad met 14 banen bijna 22 miljoen. Dit geld is er volgens het college niet.

Wel nieuw zwemwater waar Utrecht groeit

Het college ziet wel mogelijkheden om zwemwater toe te voegen op plekken waar de stad groeit. Dit betekent dat er een zwembad komt bij het Máximapark. Voor dit zwembad is wel geld beschikbaar. Dit geld kan volgens het college niet gebruikt worden voor Zwembad De Krommerijn omdat uitbreiding van dit zwembad niet nodig is voor de groei van de stad.

Voor de lange termijn, in 2032, is eventuele herbouw van zwembad Den Hommel aan de orde. Ook hierbij speelt de groei van de bevolking. Met name in de nieuwe wijken Cartesiusdriehoek, Beurskwartier en de Merwedekanaalzone.

Tenslotte laat het college weten begin 2023 opnieuw onderzoek te laten doen naar de behoefte aan zwemwater voor sportzwemmen, banenzwemmen, leszwemmen, doelgroepen en recreatie als gevolg van de bevolkingsgroei.