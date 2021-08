‘Geen ja is nee’: Utrechtse studentenverenigingen starten campagne tegen seksuele intimidatie

De grootste studentenverenigingen van Utrecht starten deze week met de #ThisIsHowWeDoIt campagne om seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken. Gezelligheidsvereniging C.S. Veritas trapt het initiatief af met een posteroverhandiging aan burgemeester Sharon Dijksma.

“We starten deze campagne in de Utrechtse introductieperiode, omdat niet alleen onze leden, maar alle studenten zich bewust moeten worden van het probleem”, zegt Laura Baartmans, Praeses Collegii van Veritas. De vereniging startte het initiatief en denkt dat het belangrijk is om studenten zo vroeg mogelijk bewust te maken van het probleem.

Burgemeester Sharon Dijksma is blij dat dit initiatief juist uit studentenverenigingen komt. “De bewustwording moet uit de studenten zelf komen en dan helpt het als hun eigen verenigingen met zo’n initiatief komen.”

Neemt toe

Volgens het CBS is 3 procent van de bevolking van 16 jaar en ouder in 2020 slachtoffer geweest van enige vorm van fysiek seksueel geweld. Ook de burgemeester ziet dat de meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag de afgelopen jaren zijn toegenomen. Ze denkt niet dat het steeds meer gebeurt, maar dat het wel bespreekbaarder wordt en het daardoor zichtbaarder is. “Deze campagne gaat daar ook bij helpen”, zegt ze.

De campagne zal gelijk zichtbaar zijn binnen de Utrechtse gezelligheidsvereniging Veritas. Volgens Baartmans is onlangs een werkgroep opgericht en kunnen leden een vertrouwenspersoon bereiken om hun ervaringen te delen. “Ook gaan we tijdens onze eigen introductieperiode de nieuwe leden voorlichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag.”