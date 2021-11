Geen levende kreeften en krabben meer op Utrechtse markten; verkoop wordt verboden

Levende krabben en kreeften zijn straks niet meer te vinden op de Utrechtse markten. De Utrechtse fracties van de Partij voor de Dieren en de SP dienden daartoe donderdag een motie in en die werd gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad.

Volgens de Partij voor de Dieren levert de verkoop van levende kreeften en krabben ‘onnodig en excessief leed’ op van het moment dat de dieren gevangen worden tot het moment dat ze verkocht worden.

De partij vindt verder dat de verkoop van levende kreeften en krabben niet samengaat met een diervriendelijk Utrecht en verantwoord ondernemen. Daarom moet er volgens de fractie een verbod komen op de verkoop op markten. Het verbod geldt niet voor winkels.

Steun

De motie van de Partij voor de Dieren werd gesteund door ChristenUnie, DENK, GroenLinks, PVV, PvdA, Stadsbelang Utrecht en Student & Starter. CDA, D66 en VVD stemden tegen.

In Amsterdam is verkoop van levende kreeften en krabben vanaf 1 januari verboden en het verbod komt er nu dus ook in Utrecht. De motie draagt het college van burgemeester en wethouders op om uiterlijk in maart volgend jaar met meer informatie te komen over het verbod.