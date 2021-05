Geen nalatigheid bij omvallen boom Lepelenburg; gemeente wil uit coulance schade deels vergoeden

De gemeente Utrecht treft geen blaam bij het omvallen van de grote boom bij park Lepelenburg waarbij meerdere auto’s en fietsen beschadigd raakten. Daarom meent de gemeente dat ze uit juridisch oogpunt de schade niet hoeft te vergoeden. Toch trekken ze wel de portemonnee: uit coulance wordt 50 procent van de onverzekerde schade vergoed.

Het was een flinke knal, op 4 januari viel een grote treurwilg om. De monumentale herdenkingsboom was in 1934 geplant ter herinnering aan het overlijden van koningin-moeder Emma. De boom die stond in de speeltuin bij park Lepelenburg viel over de weg heen en belandde op geparkeerde fietsen en auto’s.

Direct ontstond de vraag: hoe kan zo’n grote boom ineens omvallen? De gemeente beloofde een onderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau. Die concludeert nu dat het niet de schuld is van de gemeente.

Oorzaak

Over de oorzaak bestaat geen twijfel: de boom is afgebroken door houtrot. Dit ongeluk had volgens het onderzoeksbureau ook niet voorkomen kunnen worden. De gemeente heeft altijd de benodigde inspecties uitgevoerd en er waren geen signalen dat de boom op omvallen stond. Er is dus geen sprake van nalatigheid.

Maar er is dus wel schade. Vijf personen hebben zich gemeld bij de gemeente met twee beschadigde auto’s en vier fietsen. De gemeente meent dat ze juridisch niet aansprakelijk is, maar gaat uit coulance wel bijdragen aan de onverzekerde schade. De gemeente gaat per geval 50 procent van de schade vergoeden tot een maximum van 5000 euro.

In een brief aan de raad staat: “Het gekozen percentage doet recht aan de eigen verantwoordelijkheid van bewoners en de verantwoordelijkheid van de gemeente. Als de benadeelden akkoord gaan met deze coulance-regeling zien zij af van verdere juridische stappen.”