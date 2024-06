Geen nieuwe maatregelen om geurreclames in Utrecht tegen te gaan

Er zijn geen nieuwe maatregelen nodig om geurreclames, zoals recent van McDonalds in Utrecht, tegen te gaan. Dat laat het college van B&W weten op vragen van GroenLinks. De hamburgerketen had een reclamebord geplaatst bij Hoog Catharijne die de geur van friet verspreidt.

McDonalds deed in Utrecht en Leiden onlangs een experiment met reclameborden die naar friet ruiken. De keten plaatste frietbakjes in billboards, die de geur vervolgens verspreidden in de omgeving. Ook in andere reclameborden zouden weleens geurdispensers zijn gebruikt.

De Utrechtse fractie van GroenLinks was niet te spreken over het gebruik van geurreclame en vindt dat het een grens over gaat. “De strijd om de aandacht van de consument is daarmee niet meer alleen af en toe storend, maar potentieel ook invasief. Aan een geur is moeilijk te ontsnappen”, stelt de fractie. GroenLinks wil dat het college van burgemeester en wethouders (B&W) maatregelen neemt tegen de ‘geurterreur’ en vroeg om opheldering.

Het college is het eens met GroenLinks dat geurreclame in de openbare ruimte onwenselijk is. Maar het college onderstreept ook dat de geuren niet ‘onbegrensd’ zijn verspreid, maar in een beperkte straal rondom het billboard. Verder is voor deze reclame geen gebruik gemaakt van een reclamebord van de gemeente, maar stond het op het zogenoemde Event Space van Hoog Catharijne, onder het bollendak. “De rechthebbenden van die locaties hebben hier toestemming voor gegeven, daarbij is de gemeente niet betrokken.”

Volgens het college ging het om een ‘actie die enkele uren duurde.’ De McDonalds wilde onderzoeken of een geur een net zo memorabel kenmerk is als het logo of de tune, volgens de gemeente.

Juridisch

Het is wettelijk ook een moeilijke kwestie volgens het college. “Er is bijvoorbeeld moeilijk onderscheid te maken in verspreiden van geur voor reclamedoeleinden of de geur die bijvoorbeeld van een bakker of parfumerie komt.” In de huidige reclameverordening wordt geur niet beschreven, maar wordt wel aangegeven dat reclame geen hinder mag veroorzaken. De gemeente kan dus wel handelen indien geurreclame als hinderlijk wordt ervaren. Aanvullende maatregelen zijn dus niet nodig volgens het college.