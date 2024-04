Geen nieuwe parkeerplekken nabij Wilhelminapark in Utrecht vanwege verdwijnen parkeerstrook

Vanwege het opheffen van de parkeerstrook langs het Wilhelminapark in Utrecht, verdwijnen er zo’n dertig plekken en hierdoor neemt de parkeerdruk in de wijk waarschijnlijk toe. De gemeente zegt echter geen maatregelen te nemen om deze druk te verlagen.

Automobilisten parkeren al meer dan veertig jaar hun voertuig op een strook die tussen de Burgemeester Reigerstraat en Oudwijk, en langs het Wilhelminapark loopt, maar dit is eigenlijk niet de bedoeling. De bestemming van de strook is namelijk ‘groen’ en parkeren op deze plek is dus in strijd met het bestemmingsplan. Een aantal jaren geleden besloot Stichting Wilhelminapark dit aan te kaarten en na lang getouwtrek besloot de Raad van State onlangs dat de parkeerstrook moest verdwijnen en de gemeente besloot daarop, mede na een parkeerdrukmeting, het vonnis niet aan te vechten.

David Bosch van UtrechtNu! zegt zich nu zorgen te maken over de parkeercapaciteit in de omgeving. Uit de meting van de gemeente blijkt weliswaar dat er voldoende plekken zijn, maar de partij van Bosch ziet dit anders. “Wij zijn het hier niet mee eens en denken dat de daadwerkelijke impact van deze beslissing op de parkeerdruk zorgelijk zal zijn, met name gezien het hoge segment van de woningen in deze buurt, waar bewoners vaak één of meer auto’s bezitten.”

Vragen

Bosch heeft schriftelijke vragen ingediend over de kwestie. Zo wil hij weten hoe het college ‘de verwachte toename van de parkeerdruk in de omgeving van het Wilhelminapark’ gaat aanpakken. Het college zegt op basis van de eigen meting dat er straks nog steeds voldoende plek is. “De parkeerdruk in het gebied zal waarschijnlijk toenemen na opheffen van de parkeerstrook, maar niet zodanig dat er maatregelen nodig zijn om de parkeerdruk te verlagen.”

Ook wil Bosch weten of het college bereid is te onderzoeken hoe de verloren parkeercapaciteit op andere plekken in de buurt gecompenseerd kan worden. In antwoord daarop schrijft het college dat het momenteel niet nodig is om de parkeerplaatsen te compenseren. “Dit is ook niet in lijn met ons beleid om jaarlijks tot 1 procent van de parkeerplaatsen in de openbare ruimte op te heffen ten behoeve van lopen, fietsen, spelen, verblijven en groen.”

Belanghebbenden zoals omwonenden kunnen tot slot nog beroep indienen tegen het besluit om de parkeerstrook te verwijderen. Pas als de besluiten onherroepelijk zijn, wordt de strook daadwerkelijk opgeheven.