Geen plek voor daklozen tijdens koudweerregeling in Utrecht; wat was er aan de hand?

Als de temperaturen onder het vriespunt komen, is er in Utrecht opvang voor alle daklozen. Dat is het idee, maar eerder deze week was er geen plek voor zes mensen die zochten naar beschutting. Wat was er aan de hand?

In de nacht van maandag op dinsdag klopten zes mannen aan bij de opvangplek aan de Zeehaenkade. Ze wilden gebruikmaken van de zogenoemde koud-weer-locatie. Dit is een regeling in Utrecht waarbij er extra opvang wordt geregeld als de temperaturen onder het vriespunt komen, de gedachte is dat niemand buiten zou moeten slapen als het zo koud is. Ze kwamen er echter niet meer in.

Stichting Goud, die opkomt voor mensen die dakloos en/of thuisloos zijn, liet dit op sociale media weten. Vervolgens vroegen verschillende politieke partijen om opheldering bij de wethouder. “We willen niet dat mensen op straat slapen en al helemaal niet in de vrieskou met alle risico’s op gezondheidsschade van dien. Dit is een humanitaire ondergrens die we als stad moeten bewaken”, werd er gesteld.

Te laat

De wethouder liet weten dat de zes mannen geen bed konden krijgen vanwege het late tijdstip. Net zoals in veel andere gemeenten is de uiterste tijd voor aanmelding 22.00 uur in de avond, maar deze groep kwam veel later. Wel ‘wijkt Utrecht daar in haar barmhartigheid weleens van af’. Dat was nu echter niet mogelijk. De maximumcapaciteit was al bereikt, opschalen ging niet meer lukken vanwege het tijdstip. Daarbij gaf de wethouder ook toe dat deze coulance een aanzuigende werking kan hebben.

Europa

Verder werd door de beantwoording van de wethouder duidelijk dat de groep die laat aankwam in Utrecht bestaat uit een groep die rondreist door Europa, en waarschijnlijk dus geen binding heeft met de stad. De komst van deze mensen is ook lastig voor de organisatie van de opvang, omdat het moeilijker in te schatten is hoeveel mensen behoefte hebben aan een bed en er extra beveiliging nodig is. Ook gaan niet alle verschillende groepen daklozen even goed met elkaar om.

De wethouder en politiek leken met het onderwerp in de maag te zitten, omdat niemand op straat zou moeten slapen maar ook omdat er verschillende (veiligheids)problemen spelen met dakloze arbeidsmigranten en veiligelanders. Duidelijk werd dat het onderwerp terugkomt op de agenda.