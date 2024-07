Geen rechtstreekse treinverbinding tussen Utrecht Centraal en Arnhem Centraal deze zomer

Reizigers die vanaf Utrecht Centraal in de richting van Arnhem en Nijmegen reizen, moeten rekening houden met een langere reistijd. Er rijden namelijk geen treinen van en naar station Ede-Wageningen, tussen maandagochtend 29 juli 01:00 uur en dinsdagochtend 13 augustus 05:00 uur.

De NS zorgt voor vervangend busvervoer tussen de stations Driebergen-Zeist en Arnhem Centraal. Reizigers kunnen in- en uitchecken bij deze bussen. Met de trein vanuit Utrecht naar Driebergen blijft gewoon mogelijk. Dinsdagochtend 13 augustus rijden de treinen tussen Arnhem en Utrecht weer volgens dienstregeling.

De werkzaamheden aan station Ede-Wageningen hebben ook invloed op mensen die met de ICE reizen. Normaal gesproken stopt deze trein zowel in Utrecht als in Arnhem, maar die wordt nu omgeleid en heeft andere vertrektijden. Het is onbekend hoeveel reizigers de dupe worden van deze omleiding. Het traject Utrecht-Arnhem geldt als een van de drukste van Nederland.

Spoor 5

Na de zomervakantie wordt ook het perron bij spoor 5 van station Utrecht Centraal verbreed. Volgens ProRail kan het drukke perron de dagelijkse tienduizenden reizigers daardoor beter aan. De werkzaamheden duren ruim een week. Mensen moeten dan rekening houden met andere vertreksporen en ook rijden er minder intercity’s.