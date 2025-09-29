Geen rode kruizen boven snelwegen rond Utrecht door storing verkeerscentra ‘wees extra alert’

Rijkswaterstaat waarschuwt voor een drukke avondspits in de hele Randstad vanwege een stroomstoring in verkeerscentrales die de regio Utrecht aansturen. Door de storing is het niet mogelijk om rijstroken te af te sluiten met een rood kruis bij een pech- of ongeval. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers daarom ‘met klem om extra alert te zijn.’

Sinds vanochtend 03.00 uur kampen het Verkeerscentrum Nederland en de Verkeerscentrale Midden-Nederland met een stroomstoring. Weginspecteurs worden tijdelijk ingezet door centrales uit andere regio’s. Ook staan er extra botsabsorbers klaar, waarmee ongevallen snel mee kunnen worden beveiligd.

Door de storing is het ook niet mogelijk om spitsstroken te openen of sluiten. Ook hierdoor verwacht Rijkswaterstaat extra drukte.

Ken jij de verhalen achter Catharijne? Gerard Aaftink brengt een boek uit over het onderbelichte stadsdeel en is – in samenwerking met DUIC – een crowdfunding gestart om de productie van het boek te realiseren. Ben je nieuwsgierig naar de rijke geschiedenis van Catharijne en wil je een nieuw beeld van Utrecht? Steun dan de crowdfunding en reserveer ‘Catharijne op een kantelpunt’.