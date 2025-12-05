Geen Sinterklaas meer op basisschool De Schakel: Utrechters reageren verdeeld

In de Utrechtse binnenstad lopen de meningen uiteen over het besluit van basisschool De Schakel om te stoppen met het Sinterklaasfeest. De school aan de Bangkokdreef in Overvecht viert sinds vorig jaar het Kinderfeest: geen Sinterklaasjournaal met pepernoten meer, maar ouderwets samen spelletjes spelen. De school wil hiermee onrust en ongemak bij teamleden en ouders voorkomen.

De school onderzocht nog alternatieven, zoals een kleurenpiet of een zwarte Sinterklaas, maar voor sommigen bleef de gevoeligheid te groot. De Schakel benadrukt dat iedereen zich prettig moet voelen bij de vieringen. Na een artikel in het AD kwam de school veel in het nieuws over het besluit. DUIC benaderde De Schakel ook, maar de school wilde niet reageren.

Goede herinneringen

In de Utrechtse binnenstad zijn de meningen verdeeld over de keuze van De Schakel. Stefan (51) uit Utrecht-Oost heeft bijvoorbeeld goede herinneringen aan Sinterklaas en vindt dat het Sinterklaasfeest moet blijven: “De hele Zwarte Piet-discussie vind ik ook altijd een dingetje; volgens mij hebben kinderen dat niet eens door. Veel scholen hebben zich natuurlijk aangepast, bijvoorbeeld naar kleurenpieten. Ook prima, maar volgens mij zijn het de volwassenen die zich hier drukker over maken dan de kinderen.”

Stefan bevestigt dat hij over het nieuws van De Schakel heeft gehoord en hij is kritisch over het feit dat de basisschool helemaal stopt met het vieren van Sinterklaas: “Volgens mij hoort Sinterklaas ook wel een beetje bij de opvoeding als je hier bent geboren. Het is een feestdag.”

‘Leuk idee’

Een paar meter verderop lopen Lena en Rosan (24). Ze wonen allebei in Utrecht. “Ik ervaar Sinterklaas wel altijd een beetje als stress van tevoren, maar het is wel heel leuk als we allemaal samen zijn”, zegt Lena. “Bij ons ligt de lat voor de gedichten altijd erg hoog”, aldus Rosan.

Beiden zijn sinds de start van de Zwarte Pieten-discussie al tegen Zwarte Piet en vinden het ‘kinderfeest’ van De Schakel best een leuk idee: “Als de kinderen het niet erg vinden, dan zie ik er geen probleem bij. Ouders kunnen altijd nog thuis Sinterklaas vieren als ze dat willen”, aldus Rosan.

Lena vindt dat de ophef in de media twee kanten heeft: “Een basisschool heeft gewoon een manier gekozen om er een feest van te maken, dat is dan toch prima. Maar aan de andere kant zorgt de ophef ook weer voor aandacht. Dat kan misschien ook weer positief zijn, omdat het dan andere scholen of plekken aansteekt om het ook zo te vieren.”

‘Mooie middenweg’

Huisgenoten Myrte en Floris (25) vierden vroeger wel Sinterklaas, maar nu niet echt meer. De herinneringen van vroeger blijven positief: “We deden elk jaar een gezellig sinterklaasspel, dat was bijna het leukste van het jaar”, vertelt Myrte enthousiast.

Floris snapt wel dat Zwarte Piet niet meer van deze tijd is, maar het volledig afschaffen van Sinterklaas op school begrijpt hij toch niet helemaal: “De traditie zelf kan wel voortleven zonder Zwarte Piet, maar ik snap ook dat het voor bepaalde mensen heel gevoelig kan liggen.” Myrte denkt dat je wel een mooie middenweg kunt vinden: “Om te kijken wat er gevoelig ligt, en hoe je daar dan mee om kan gaan, juist om iedereen te geven wat die wil.

Myrte vraagt zich soms wel af of het de kinderen of juist de ouders zijn die er problemen mee hebben: “Kinderen vinden het erg leuk dat er een feest is en cadeaus aan elkaar worden gegeven, mensen die aan elkaar denken. Dat hele idee is natuurlijk heel mooi. Uiteindelijk moet het gewoon leuk blijven voor de kinderen en geen beladen onderwerp worden.”