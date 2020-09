Geen straf voor man die stagiaire Utrechtse daklozenopvang neerstak

Een 29-jarige man die vorig jaar een stagiaire van de daklozenopvang in Utrecht neerstak, krijgt geen straf. Dit komt omdat de man lijdt aan een psychische stoornis. Hij krijgt daarom geen straf, maar wel moet hij zich verplicht laten opnemen in een (forensisch) psychiatrisch ziekenhuis.

De stagiaire werkte op 23 mei 2019 in de nachtopvang voor dak- en thuislozen aan de Maliebaan in Utrecht. Als ze een ruzie in de achtertuin hoort, gaat ze kijken. Ze ziet dat drie bewoners ruzie hebben.

De verdachte zit op een stoel en heeft niets met de ruzie te maken. Als hij opstaat, ziet het slachtoffer dat hij een groot mes in zijn handen heeft. Het slachtoffer rent weg, maar de verdachte komt achter haar aan. Eenmaal binnen merkt ze pas dat de verdachte haar in haar buik heeft gestoken.

Het slachtoffer moet opgenomen worden in het ziekenhuis. Daar blijkt dat ze een gaatje in haar twaalfvingerige darm had. Vlak na dit incident probeerde de verdachte nóg iemand te steken. Deze persoon is door de verdachte op haar bovenarm geraakt.

Psychische stoornis

Uit de rapporten van deskundigen blijkt dat de verdachte intensieve psychiatrische zorg nodig heeft. Zo is bij de verdachte sprake van paranoïde schizofrenie. Deze stoornis was aanwezig toen hij de slachtoffers stak. Aangezien de verdachte psychotisch was, wordt geadviseerd de gebeurtenissen niet aan de verdachte toe te rekenen.

Hij hoorde ook stemmen, met een negatieve inhoud, waardoor hij boos en achterdochtig was. De verdachte voelde zich bedreigd en had geen redelijk beeld meer van de werkelijkheid.

Geen straf, wel verplichte opname

De rechtbank is het met de deskundigen eens dat de feiten niet aan de verdachte kunnen worden toegerekend. Dit betekent dat aan verdachte geen straf kan worden opgelegd. Wel moet hij verplicht worden opgenomen in een (forensisch) psychiatrisch ziekenhuis.